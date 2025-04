Estos son los conciertos del nuevo disco Se nos lleva el aire de Robe Iniesta en 2024

J. C. Ramos

Juan Carlos Ramos Martes, 19 de diciembre 2023, 18:48 Comenta Compartir

Con casi una hora de retraso, Roberto Iniesta volvió en comparecer en una rueda de prensa. Lo hizo en el Palacio de la Prensa de Madrid, en la plaza del Callao, para presentar su nuevo trabajo como Robe, 'Se nos lleva el aire', y para anunciar una gira que comenzará en mayo de 2024 y se compondrá de unas 40 fechas.

Escoltado por su banda extremeña, Los Robe, el placentino se mostró afable y, tras una pequeña introducción, no quiso rehuir ninguna pregunta de los periodistas. Ni siquiera las relacionadas con Extremoduro. Sin embargo, hubo pocas. Y en esas pocas, fue muy tajante. Volvió a decir que Los Robe es «más banda de lo que ha sido Extremoduro nunca por la manera de trabajar y de manejar las cuestiones artísticas« y con una claridad meridiana quiso dejar claro que Extremoduro «ya se perdió, forma parte del pasado. Pasó a la historia».

Hubo que esperar unas cuantas intervenciones hasta que alguno de los periodistas se atreviera a preguntar por la gira de 2024. Robe interrumpió e interrogó a su entrevistador: «¿Has dicho gira?» Fue entonces cuando, en medio de confeti, echaron abajo el telón de fondo y apareció un gran mural con las fechas del tour. Lleva por nombre 'Ni santos ni inocentes' y lo ilustra una fotografía de la formación inspirada en el cartel de la película 'Los santos inocentes', de Mario Camus. Otro guiño a la extremeñidad.

Empezará el 11 de mayo en Valencia y la última fecha programada es la de Vigo el 9 de noviembre. Ya hay confirmadas más de una treintena de fechas, a las que se irán sumando otras en las próximas semanas hasta rozar «las cuarenta».

Dos ciudades extremeñas

Entre esas fechas, hay dos ciudades extremeñas. El grupo regresará al Recinto Hípico de Cáceres, en el segundo concierto el 18 de mayo, y pisará por primera vez Almendralejo para actuar en el Estadio Francisco de la Hera, el 17 de agosto. Será para Álvaro Rodríguez Barroso y Carlitos Pérez, almendralejenses ambos, un «momento muy emocionante».

Así ha respondido Robe al periodista de HOY:

Presentarán 'Se nos lleva el aire', el cuarto álbum de estudio de la banda, que salió publicado hace unos días. Robe inició la composición en el confinamiento de la pandemia de covid-19 y poco a poco, hasta este verano, fue dándole la forma: «He tenido mucho tiempo para arreglar y maquear, sin presión«.

Ha sido una tarea iniciada casi hace cuatro años, pero Robe no cree que canciones que se gestaron en el curso de 2020 hayan perdido vigencia. «Las canciones necesitan tiempo, porque cuando pasa ves que una quizás no era tan la hostia como pensabas cuando la compusiste hasta que la empiezas a arreglar y la sacas; si es buena, te seguirá gustando», señaló sobre el proceso por el que se han decantado los cortes finales del álbum.

Sobre el título, explicó que alude «a muchas cosas», pero sobre todo a la idea «de vivir el presente, porque todo se lo lleva el aire y hay que saber disfrutar de lo que tenemos a cada momento».

Ampliar Juan Carlos Ramos

Y aunque hubo pocas preguntas de Extremoduro, Robe anticipó que la banda seguirá tocando algunos de los grandes himnos del grupo nacido en Plasencia. Lo hizo en la gira de 'Mayéutica' y volverá a tirar de ese armario, con temas renovados: «Lo que más me gusta es lo nuevo, pero esas canciones antiguas con la energía de la gente molan mucho». Cuando la gira de 'Ni santos ni inocentes llegue a su final', Los Robe se tomarán un largo descanso. «Nunca he hecho tantas giras seguidas. Y después de esta habría que parar un par de años, para componer, jugar en el local y para que la gente no se canse de nosotros. Ojalá tenga cuerda para rato».

Fechas de la gira Ni santos ni inocentes

'Se nos lleva el aire' se iniciará el 11 de mayo en el Auditorio Marina Sur de Valencia. Luego seguirán Cáceres (18 de mayo, recinto hípico), la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid (25 de mayo, Auditorio Miguel Ríos) e Irún, en Guizpúzcoa (31 de mayo, Ficoba). Ya en junio, discurrirá por Pamplona (Navarra Arena, día 1), Valladolid (día 7, Hípica de Valladolid), la localidad leonesa de Ponferrada (Auditorio Municipal, día 8), Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 15), Sevilla (Plaza de España, día 21) y Alicante (Área 12, día 29).

En julio, les seguirán Gijón (Parque de los Hermanos Castro, 12), A Coruña (Muelle de Batería, 13), Santander (Campa de la Magdalena, 20), Almería (recinto ferial, 26) y Málaga (Cortijo de Torres, 27).

En agosto actuarán dentro del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) el día 10. Después, en la localidad gaditana de San Fernando (Bahía Sound, día 16), en Almendralejo (Badajoz), de donde son algunos miembros de Robe, concretamente en el estadio Francisco de La Hera el día 17, así como en Albacete (plaza de toros, día 24) y en Cuenca (el 31 de agosto, en un recinto por confirmar). La gira seguirá en septiembre con Toledo (plaza de toros, día 7), Logroño (plaza de toros, día 14), Granada (Cortijo del Conde, 20), Murcia (FICA, 21), Vitoria (Buesa Arena, 27) y Salamanca (Enjoy! Multiusos, 28) y, en octubre, en Barcelona (Parc del Fórum, día 5), Palma de Mallorca (Trui Son de Fusteret, 12) y Bilbao (Bilbao Arena Miribilla, 19).

En principio, la conclusión llegará con Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de la Música, 1 de noviembre), Santa Cruz de Tenerife (Parking del Palmetum, 2 de noviembre) y Vigo (IFEVI, día 9), sin descartar nuevas paradas en Madrid por ejemplo en un recinto cerrado de la ciudad.

Temas

Roberto Iniesta