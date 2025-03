Estas son las fechas clave para la aprobación de los Presupuestos extremeños de 2025

El 24 de enero es la fecha marcada en el calendario para la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Junta para 2025. Pero antes, ... las cuentas deben superar una serie de trámites, el primero de los cuales tendrá lugar esta misma semana.

Viernes, 29 de noviembre: Los Presupuestos autonómicos tienen una tramitación especial, pero en el fondo no son más que un proyecto de ley. Como tal, en primer lugar deben someterse al debate de totalidad, en el que se discute si el texto se devuelve al Gobierno regional o si sigue su curso. Este primer escollo será el próximo viernes.

Miércoles, 27 de noviembre: Pero el proyecto no se vota sin más, como sucedió la pasada semana con el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda, rechazado por el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. En el caso de una iniciativa legislativa, lo que se debate es la o las enmiendas de totalidad que puedan presentarse. De ahí que la primera fecha destacada sea la de mañana. A las 14.00 horas temina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que deben recoger los motivos por los que se rechaza una norma, con lo que tienen gran contenido político. La Mesa de la Asamblea calificará y admitirá a trámite las enmiendas a la totalidad que se presenten y después la Junta de Portavoces fijará el orden del día y distribución de tiempos en la sesión plenaria del viernes.

Por el momento, sólo Unidas por Extremadura ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad. PSOE y Vox también pueden registrar las suyas, lo que abriría la duda de quién apoya a cada uno. Aún así, si los socialistas apoyan el viernes el texto de Unidas por Extremadura (o a la inversa si se da el caso) suman 32 escaños, por lo que no necesitan el apoyo expreso de Vox, sería suficiente su abstención. Si Vox no vota no, por tanto, caería el proyecto de presupuestos del PP por mayoría simple.

Lunes, 2 de diciembre: si finalmente el proyecto de ley supera el debate de totalidad de este viernes, el próximo lunes la tramitación daría un paso más con el inicio de las comparecencias de los altos cargos de la Junta de Extremadura ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea para exponer las líneas de actuación de las cuentas del próximo año.

Miércoles, 4 de diciembre: tras las comparecencias de los altos cargos, se abre el plazo de presentación de enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, que tendrán de plazo hasta el 18 de diciembre.

Martes, 14 de enero: una vez admitidas las enmiendas parciales y resueltos posibles recursos sobre su rechazo, se reúne la ponencia de la Comisión de Hacienda para elaborar el informe del proyecto de ley, paso previo al debate de las distintas propuestas los días 16 y 17 de enero.

Jueves, 23 de enero: sesión plenaria en la que se debatirían las enmiendas que no hayan sido aprobadas en la Comisión de Hacienda, en una jornada doble que se resolvería el viernes 24 con la votación final del proyecto de ley.