Las farmacias extremeñas registran una caída del servicio que gestiona la receta electrónica

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 6 de marzo 2025, 12:48

Las farmacias de Extremadura han sufrido este jueves una caída en el sistema de gestión de la receta electrónica durante la que no se ha podido dispensar medicamentos a los usuarios.

La incidencia, originada por un fallo informático, se ha registrado a primera hora de la mañana y ha afectado a farmacias de toda la región. Sin embargo, este problema ha impactado de manera muy distinta en las dos provincias. Mientras que en los establecimientos de la provincia de Cáceres esta interrupción ha sido puntual y ha durado poco tiempo, unos 15 minutos, en los negocios de la provincia de Badajoz ha afectado de manera general, con más intesidad y se ha extendido más tiempo. De hecho, a media mañana el sistema aún continuaba sin funcionar.

Según explica a HOY el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz, Cecilio Venegas, se trata de una incidencia técnica que ha afectado a la 'Macrolan' en la que se aloja este servicio, la red de información que comparten el Colegio de Farmacéuticos, las farmacias y botiquines de la comunidad autónoma con el Servicio Extremeño de Salud (SES). Esta circunstancia ha condicionado solamente la parte de la dispensación farmacéutica, por lo que el principal inconveniente que se ha generado ha sido no poder facilitar los fármacos recogidos en las recetas electrónicas. Así, muchos pacientes que durante la mañana de este jueves han ido a recoger sus medicamentos, no han podido hacerlo. «Que sepamos no hay otros servicios del SES afectados», indica Venegas.

El hecho de que el problema haya impactado con mayor intensidad, duración y extensión en el área pacense se explica por que cada provincia tiene su propia red, aunque están alojadas en la misma 'Macrolan'. «A primera hora de la mañana se han producido fallos en la provincia de Cáceres, pero muy puntuales y que han durado un cuarto de hora aproximadamente», aclara Venegas.

Los técnicos tratan de resolver la caída desde que ha sido detectada. Intentan arreglarla con la mayor brevedad posible desde los diferentes equipos del nodo de e-receta para que las farmacias puedan volver a utilizar el servicio con normalidad.

Venegas garantiza la seguridad del sistema y del servicio y advierte de que este tipo de problemas se produce de manera muy extraordinaria. «Alguna vez hemos podido registrar algún fallo puntual y breve, pero hacía muchos años que no sufríamos una caída de estas dimensiones», manifiesta el portavoz del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Badajoz. «Nuestra red interna es muy segura y está ultraprotegida», añade.

Además, aclara que todas las farmacias y botiquines han sido avisados e informados de esta incidencia a través de las diferentes vías de comunicación que el Colegio tiene habilitadas con dichos espacios. «Han sido alertadas de lo que ocurría a través de correo electrónico y mediante el WhatsApp corporativo», destaca.

Cabe recordar que la receta electrónica es la extendida en soporte informático en el acto de prescripción y que permite la dispensación por las Oficinas de Farmacia de los medicamentos y productos sanitarios prescritos e incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Extremadura a los ciudadanos con derecho a esta prestación.

Temas

Medicamentos

Badajoz

Extremadura

SES