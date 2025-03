Esta es la programación del FanCineGay en Extremadura por sedes

Este sábado se inaugura el Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura, el FanCineGay, que celebra hasta el próximo domingo día 13 de noviembre su ... edición número 25.

Se proyectarán una selección de largometrajes, ocho, que reivindican y promueven la diversidad y los derechos LGBT: el documental 'Amando a Highsmith' (Suiza, 2022), 'Mi vacío y yo' (España, 2022), 'Great freedom' (Austria, 2021), 'Petit mal' (Colombia, 2022), 'Lugares a los que nunca hemos ido' (España, 2022), 'La amiga de mi amiga' (España, 2022), 'Wildhood (Canadá, 2021) y 'Something you said last night' (Canadá, 2022).

Respecto a los cortometrajes, hay varias selecciones. Además de la oficial y documental, hay dos ciclos especiales: Sala Joven y Visibilidad trans.

Esta es la programación del Festival por sedes:

Centro joven, residencia Hernán Cortés y cinesur Conquistadores Badajoz

Ampliar Fotograma de 'Lugares a los que nunca hemos ido'.

Domingo 6: proyección de 'Lugares a los que nunca hemos ido' en el centro joven a las 18:00, 20:15 y 22:30 horas.

Lunes 7: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección oficial) en la residencia universitaria Hernán Cortés, a las 19:30 horas.

Del martes 8 al domingo 13: exposición '25 años de FancineGay', en el centro joven.

Miércoles 9: proyección de 'La amiga de mi amiga' en el centro joven a las 18:00, 20:15 y 22:30 horas.

Jueves 10: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección oficial II) en la residencia universitaria Hernán Cortés a las 17:30 horas; y proyección del largometraje 'Petit mal' en el cinesur Conquistadores a las 20:00 horas (precio: 3 euros y con tarjeta 5, 2,5 euros).

Viernes 11: proyección de 'Mi vacío y yo' a las 20:00 horas y de 'Something you said last night' a las 22:30 horas. Ambas cintas se exhiben en cinesur Conquistadores y tienen un precio de 3 euros por entrada (2,5 con tarjeta5).

Sábado 12: gala de clausura y entrega de premios 25FCG, a partir de las 20:00 horas en el Círculo Pacense. Fiesta de clausura en Malafama Surfer Bar y Ku Bar desde medianoche.

Domingo 13: proyección del documental 'Amando a Highsmith', a las 18:00, 20:15 y 22:30 horas en el centro joven.

Filmoteca, Biblioteca Pública y espacio para la creación joven Cáceres

Ampliar Fotograma de 'Something you said last night'.

Sábado 5: gala de inauguración, a las 20:30 horas en la Filmoteca. Se inaugura la exposición '25 años de fancineGay' y desde medianoche, fiesta de inauguración en pub Nebbia.

Lunes 7: proyección del ciclo de cortometrajes (Documental), a las 17:30 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres.

Martes 8: proyección de 'Something you said last night' a las 20:30 horas en la Filmoteca.

Jueves 10: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a partir de las 18:30 horas en el espacio de la creación joven; y proyección de 'Lugares a los que nunca hemos ido' a las 20:30 horas en la Filmoteca.

Viernes 11: proyección de 'Great Freedom' a las 20:30 horas en la Filmoteca de Extremadura.

Domingo 13: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección oficial III), desde las 19:00 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres.

Santo Domingo, Caja Badajoz y Factoría Joven Mérida

Ampliar Fotograma de 'Mi vacío y yo'.

Lunes 7: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección oficial I) en el centro cultural Santo Domingo a partir de las 20:30 horas.

Martes 8: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección oficial II), desde las 20:30 horas en el centro cultural Santo Domingo.

Jueves 10: proyección 'Mi vacío y yo' en el centro cultural Caja Badajoz.

Viernes 11: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en la Factoría Joven a las 19:00 horas y de 'Petit mal' en el centro cultural Santo Domingo a las 20:30 horas.

Factoría Joven y sala Verdugo Plasencia

Ampliar Fotograma de 'La amiga de mi amiga'.

Domingo 6: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 18:00 horas en la Factoría Joven.

Del lunes 7 al domingo 13: exposición 'Diversidart' en la sala Verdugo.

Miércoles 9: videofórum LGBT desde las 18:00 horas en la sala Verdugo.

Jueves 10: proyección de 'La amiga de mi amiga' a las 20:30 horas en la sala Verdugo.

Viernes 11: proyección de 'Wildhood' en la sala Verdugo.

Cine teatro juventud Hervás

Ampliar Parte del cartel de 'Dos corazones', uno de los cortos que se emiten en la selección documental.

Domingo 6: proyección del ciclo de cortometrajes (Documental) a las 19:30 horas en el cine teatro juventud.

Miércoles 9: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 19:00 horas en el espacio de la creación joven.

Jueves 10: proyección del ciclo de cortometrajes (Selección Oficial) a las 19:00 horas en el cine teatro juventud.

El Gallinero Jaraíz de la Vera

Ampliar Fotograma de 'Great Freedom'

Martes 8: presentación del documental Pasaporte Libertad a las 20:30 horas en el cineclub El Gallinero.

Miércoles 9: proyección de 'Mi vacío y yo' a las 20:30 horas en el cineclub El Gallinero.

Jueves 10: proyección de 'Great Freedom' a las 20:30 horas en el cineclub El Gallinero.

La Merced y espacio de la creación joven Llerena

Ampliar Cartel de 'Cristiano', uno de los cortos que se proyectan en el ciclo de Sala Joven.

Lunes 7: cinefórum 'Orgullo rural', destinado a alumnado del IES Llerena, con la colaboración del colectivo Cala. A las 10:30 horas en el salón Juan Simeón Vidarte del complejo cultural La Merced.

Viernes 11: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 19:00 horas en el espacio de la creación joven

Nuevo Calderón Montijo

Martes 8: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 19:00 horas en la puerta lateral de la sala de conciertos del teatro Nuevo Calderón de Monijo. Posteriormente, coloquio.

Jueves 10: proyección de 'Mi vacío y yo' a las 20:00 horas en el teatro Nuevo Calderón. Entrada solidaria de un euro en favor de la asociación Be Yourself.

Casa de cultura y centro de creación joven Villanueva de la Serena

Ampliar Cartel de 'Masaru', uno de los cortos del ciclo Sala Joven.

Jueves 10: proyección del ciclo de cortometrajes (Visibilidad trans) a las 19:00 horas en la casa de cultura.

Viernes 11: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 18:00 horas en el centro de la creación joven.

Teatro y antiguo silo Zafra

Martes 8: proyección del ciclo de cortometrajes (Documental) a las 20:00 horas en el teatro de Zafra.

Jueves 10: proyección del ciclo de cortometrajes (Visibilidad trans) a las 20:00 horas en el teatro de Zafra.

Viernes 11: proyección del ciclo de cortometrajes (Sala Joven) a las 18:00 horas en el espacio de la creación joven (antiguo silo).

Otras sedes

Ampliar Fotograma de 'Petit mal'.

Alburquerque: el viernes 11 a las 19:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Almendralejo: el viernes 11 a las 19:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven 'Edificio Zona Joven'.

Arroyo de la Luz: el viernes 11 a las 19:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Cabeza del Buey: el jueves 10 a las 20:30 horas se proyecta el largometraje 'Petit mal' en el centro cultural 'Vicente Serrano Naharro'.

Don Benito: el viernes 11 a las 19:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Fregenal de la Sierra: el sábado 5 a las 18:30 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Herrera del Duque: el sábado 12 a las 17:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Hornachos: el jueves 10 a las 17:30 horas tiene lugar un videofórum LGBT en el centro de recepción de visitantes.

Jerez de los Caballeros: el miércoles 9 a las 19:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven (8antiguo silo).

Los Santos de Maimona: el miércoles 9 a las 18:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Visibilidad trans) en LaFábrika detodalavida..

Navalmoral de la Mata: el viernes 11 a las 17:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Olivenza: el viernes 11 a las 20:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.

Talavera: del sábado 5 al domingo 13: exposición 'Diversidart' en la casa de cultura.

Villafranca de los Barros: el viernes 11 a las 18:00 horas se proyecta el ciclo de cortometrajes (Sala Joven) en el espacio para la creación joven.