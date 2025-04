Las familias critican la negativa de Educación a retrasar la incorporación de los ATE con plaza

Las familias critican la decisión de la Junta de Extremadura de no retrasar hasta final de curso la incorporación de los auxiliares educativos (ATE-cuidadores) ... que han conseguido plaza en propiedad tras el proceso de estabilización de empleados públicos. La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) solicitó dicho retraso el pasado 20 de diciembre a la Administración regional para no apectar a «cientos de niños» con necesidades educativas especiales, «extremadamente vulnerables». Calcula el colectivo que agrupa a las ampa de la región que son 184 los auxiliares técnicos educativos que se verán implicados en este proceso, tras haber logrado consolidar su plaza en la oposición extraordinaria.

Freampa rechaza la aceleración del proceso de estabilización por parte de la Junta en las últimas semanas y sostiene que se va a privar a los alumnos con necesidades educativas especiales de la presencia de su ATE/cuidador, al que ya están adaptados, «provocándoles inestabilidad emocional, al perder la figura de referencia en el centro educativo, pérdida de calidad de vida e incluso su desestabilización, al perder el vínculo personal que han iniciado con su cuidador a principio de curso».

A esta petición de demorar el proceso de cambio de profesionales respondió el Gobierno regional con una negativa. «Los procesos de estabilización siguen su marcha y lo que desde la Junta de Extremadura se quiere es cumplirlos conforme a la normativa vigente», detalló al la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La Junta busca que los profesionales que han logrado una plaza en propiedad tomen posesión de las mismas y se incorporen a continuación a sus nuevos puestos.

Las familias se preguntan por qué si la Junta de Extremadura ha podido realizar la excepción con el colectivo de «TEIS (técnicos en Educación Infantil), ¿cuál es el motivo por el que no pueden actuar de la misma manera con los ATE?, ¿acaso no son más vulnerables este tipo de alumnos?». Hay que recordar que, tras las movilizaciones del colectivo profesional, la Junta aceptó que la mayoría de los técnicos de Educación Infantil que iban a salir este mes de enero sigan contratados hasta junio. La Consejería de Educación afirmó que quienes no hayn cumplido tres años de contrato mantienen su puesto de trabajo hasta final de curso.

Freampa sostiene que «a la Junta se le llena la boca hablando de inclusión, pero la plena inclusión debe ser una realidad en las aulas, y parece ser que, en esta ocasión, priman más los intereses personales, que los de un colectivo de alumnos, cuyo avance educativo y calidad de vida no está siendo tenidos en cuenta».

Por ello, piden que, al igual que hizo con los técnicos de Educación Infantil, se reconsidere la opción de mantener a los ATE en sus puestos de trabajo en los centros educativos hasta final de curso para no ponérselo «aún más difícil» a los menores.