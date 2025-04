Una seta mortal similar al gurumelo es el origen de los envenenamientos

J. López-Lago Miércoles, 3 de abril 2024 | Actualizado 04/04/2024 12:16h. Comenta Compartir

Tres personas, una joven en Badajoz de 14 años que ayer seguía en la UCI con pronóstico reservado y sobre la que se barajaba un trasplante de higado, y una pareja de mayores en Cáceres, están hospitalizadas por ingesta de setas. Y ya se sabe que la especie que ha causado las intoxicaciones es la Amanita verna, una de las potencialmente mortales que crecen en Extremadura en primavera. «El problema –explica Felipe Plá, vocal de Badajoz de la Sociedad Micológica Extremeña– es que la Amanita verna se parece mucho al gurumelo, una de las especies, junto con las criadillas, más perseguidas en esta época».

La Amanita verna es comúnmente conocida como amanita de primavera, cicuta blanca o cogomasa. En cuanto al gurumelo el nombre científico es Amanita ponderosa. Las dos tienen un tamaño similar, son de color blanquecino, salen en primavera y ambas se pueden encontrar en Extremadura. Pero si la primera tiene un gran valor gastronómico, la segunda puede llegar a matar a una persona. De hecho, en la industria dedicada al gurumelo cada ejemplar se examina uno por uno y si viene cerrado (fase con aspecto de huevo) se hace una prueba de oxidación.Según Plá, debido a estas lluvias, la temporada primaveral está siendo excelente y ello puede acarrear más intoxicaciones por una cuestión simplemente estadística. «Han crecido más especies y más ejemplares de cada una, sale más gente al campo a coger setas y por tanto hay más gente que no entiende, por lo que existen mas probabilidades de recolectar una seta que no se puede comer».

Y aunque el otoño también ha sido bueno, prosigue, en Extremadura no se dan dos especies con el mismo aspecto en esos meses, cuando lo que se recolecta principalmente para comer es el boletus y la amenaza es la Amanita phalloides, una de las setas más mortíferas para los humanos. «La phalloides cuando sale en otoño hay bastantes ejemplares, pero Amanita verna no es fácil. Si no hay más intoxicados es porque hay poca verna, lo que pasa es que al ser una buena primavera pues siempre habrá más de lo normal».

Felipe Plá, vocal en Badajoz de la Sociedad Micológica Extremeña.

En estos momentos, en plena primavera, en Extremadura crecen unas diez especies de setas que pueden llegar a ser mortales, muchas más que en otoño. En cualquier caso, Pla matiza que siempre dependerá de la dosis ingerida así como de la fortaleza de la persona que la ingiere. «Lo que en cualquier caso no ocurre es que si mezclas en la misma cesta setas venenosas con otras que no lo son estas no se contagian de las otras. Tampoco pasa nada por tocarlas. «La intoxicación viene por ingestión», afirma este experto.

Siempre asesorarse antes

En su opinión, conviene asesorarse por especialistas si al recolector le asaltan dudas. Y aunque en otoño suele haber en las principales ciudades una jornada los lunes por la tarde para ayudar a identificar setas, ahora en primavera no se organizan y la única actividad de la Sociedad Micológica de Extremadura será este sábado en Mérida en el Parque Natural de Cornalvo. No hace falta apuntarse y según la cifra de asistentes se pondrán guías para resolver dudas. Por otro lado, Villanueva del Fresno ya ha celebrado el mes pasado sus jornadas sobre el gurumelo, una de las especies más codiciadas estos días y que ha provocado la confusión que ha llevado al envenamiento de tres personas el pasado fin de semana.

Según Felipe Plá compartiendo fotos de móvil tampoco es la mejor opción. «En una foto se escapan algunos detalles y yo no sé si el resto que tienes en la cesta que crees que es de la misma especie en realidad lo son». Así, como consejos para quienes no están demasiado iniciados recomienda «especializarse en dos, tres o cuatro especies, tenerlas perfectamente identificadas y no salir de ahí. Y en cualquier caso nunca ingerir si no tienes clara la identificación».

