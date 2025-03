El extremeño que no teme a los osos polares

En los últimos días el extremeño José Trejo ha soñado con osos blancos enormes. Hoy la posibilidad de toparse de frente con uno de ellos ... es real. El aventurero amante del frío ya ha aterrizado en Svalbard (Noruega) y justo mañana miércoles perderán contacto con la civilización él y los dos vascos que integran la expedición 'Spitzberg 8022', Gontzal de la Hidalga y Jorge Gorrosari. Los tres tienen por delante 20 días con sus 20 noches de frío extremo. En su travesía rodeados de hielo y nieve tratarán de emular la expedición de un grupo de extremeños que alcanzaron Spiztberg (ahora Spitzbergen) en 1980, la mayor de las islas noruegas de Svalbard y una de las tres habitadas en este archipiélago. Esta isla está situada a solo 1.300 kilómetros del polo norte geográfico. «Nos moveremos por terreno no pisado. En los fiordos y glaciares será pura exploración e incertidumbre. Pero la banquisa helada será lo más peligroso porque puede romper, sin contar con los osos merodeando cerca de Pyramiden, una amenaza constante noche y día», ha explicado a HOY Trejo justo antes de que pierdan cobertura en el inicio de un viaje que la pandemia retrasó dos años, aventura para la que ha llegado a vender su casa para poder financiarla. Para cubrir parte de los gastos han ayudado el concesionario Centrowagen y la Diputación Provincial de Badajoz como patrocinadores.

278 kilómetros por hielo

Además del esfuerzo físico y mental para afrontar este desafío en modo autónomo, tirando de un trineo donde llevan sus víveres y tiendas de campaña durante 278 kilómetros, la principal amenaza en la zona son los osos polares. De hecho, desde este lunes Trejo ya se paseaba con un rifle al hombro por Longyearbyen (2.300 habitantes, capital de Svalbard). «Desde el aeropuerto hasta la ciudad hay tan solo cuatro kilómetros que si no vas armado tienes que hacer en taxi o autobús. Ha habido ataque de osos cerca de la ciudad. En el 2020 el gestor del camping cercano al aeropuerto sufrió un ataque de oso y murió», narra desde tierras noruegas, donde la bienvenida ha sido una temperatura de siete grados bajo cero y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que provocan una sensación térmica de menos veinticinco.

En el momento de entrar en contacto con HOY el plan de Trejo, De la Hidalga y Gorrosari era hacer acopio de comida, visitar la icónica bóveda de semillas en Longyearbyen, una especie de búnker diseñado para reiniciar el mundo si hubiera una catástrofe global , entrevistarse con el gobernador de Svalbard y, lo más importante, recoger dos rifles más y realizar prácticas de tiro, un trámite previo que casi no pueden cumplir por culpa de la guerra entre Ucrania y Rusia, que es quien domina realmente el territorio donde se encuentra el extremeño y que hubiera dado al traste con la aventura antes de empezar. «Aquí hay un poco de rusofobia ahora y el gobernador ha parado las autorizaciones de alquiler de armas. Muchos de los guías no han podido trabajar al carecer del arma obligatoria para salir de la ciudad. Nosotros hemos tenido mucha suerte».

Ver fotos Imagen. El pacense José Trejo (en el centro) y sus acompañantes vascos Gontzal de la Hidalga y Jorge Gorrosari en el banco mundial de semillas

Según explica desde la segunda la ciudad más al norte del mundo, «acabamos de ir a por el rifle que teníamos reservado. Es un antiguo rifle alemán de la segunda guerra mundial y en la recámara se ve la esvástica nazi. Además de este arma, hemos alquilado una pistola de señales, 10 bengalas y 6 cartuchos de escopeta, esto último para la defensa perimetral que he fabricado a mano con piezas inútiles del motor de reacción del avión F5 (Trejo trabaja en la base de Talavera). También hemos comprado veinte balas. Mis compañeros nunca han pegado un tiro y por si me pasa algo, ya que soy el experto en armas, iremos a hacer prácticas de tiro. Esperamos que funcione esta arma de ochenta años».

Tres osos merodeando la zona

Longyearbyen es el punto de partida y su destino un poblado fantasma ruso, Pyramiden, una ciudad sueca vendida en 1927 a la URRS, interesada en sus yacimientos de carbón y donde se diseñó un poblado como experimento social para unos mil mineros y sus familias con teatro, piscinas climatizadas, hoteles, escuelas o invernaderos. Cuando la mina dejó de ser rentable la ciudad fue abandonada en 1998 prácticamente a la carrera. «Muchas casas siguen intactas, algunas las dejaron hasta con los platos en las mesa, es un lugar fantasmal donde grabaremos imágenes para un documental (Media Vida Producciones)», explicó en enero de 2020 Trejo en Aula HOY cuando narró su anterior aventura, una travesía en solitario por el Lago Baikal, en la Siberia rusa, donde conoció a los dos expedicionarios que le acompañan hoy en lo que él considera un entrenamiento para su siguiente aventura polar, que sería en territorio Ártico.

Mañana miércoles ya se habrán adentrado en un terreno blanco y desconocido para ellos. De momento, solo saben que no estarán solos en Pyramiden. «Esta mañana preguntamos sobre los osos polares y al parecer hay avistamiento de tres de ellos en las inmediaciones de Pyramiden, nuestra meta. Se trata de un solitario gran macho y una hembra con un cachorro. Cuando le dijimos la ruta que íbamos a hacer al tipo de la tienda de alquiler, nos miró y solo dijo tres palabras 'are you crazy' (¿estáis locos?)».