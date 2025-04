El extremeño Lorenzo Ramos deja el liderazgo agrario tras 36 años al frente de UPA en diferentes responsabilidades

Celestino J. Vinagre Miércoles, 22 de enero 2025, 11:05 Comenta Compartir

Lorenzo Ramos Silva se jubila como líder agrario. A punto de cumplir 67 años (nació en Badajoz el 16 de mayo de 1958), uno de los rostros más conocidos del asociacionismo agrario, primero extremeño y luego español, deja el mando de UPA nacional. En el próximo congreso federal de esta organización agraria, que se celebrará en Madrid los próximos 19 y 20 de febrero, este fruticultor y floricultor de Valdelacalzada, en las Vegas Bajas del Guadiana, cederá el testigo al andaluz Cristóbal Cano Martín, de 44 años, al frente de UPA federal. Cano es jiennense, de Alcalá la Real, y es el actual secretario general de su organización en Andalucía.

«Ya iba a dejarlo en el anterior congreso federal pero la covid hizo que el relevo no se produjera. Creo que ya es el momento de hacerlo», confirma a HOY Lorenzo Ramos, padre de una hija y de un hijo y abuelo de tres nietos. De esta forma el extremeño culmina una extensa etapa como líder agrario. Fue el secretario provincial de UPA en Badajoz desde 1989. Diez años más tarde fue elegido secretario regional de su organización, de la que siguió al frente de ella tras la fusión con UCE. Continuó como líder regional hasta que en 2004 recibió la llamada (y el encargo) de su organización nacional. El entonces rostro visible de UPA, Fernando Moraleda, dejó el puesto para ser secretario de Estado de comunicación del Gobierno de José Luis Zapatero y en mayo de ese 2004 Lorenzo Ramos Silva fue aclamado como secretario federal de UPA. Ha sido reelegido en cinco ocasiones.

Estudiante de de Maestría Industrial en el colegio Virgen de Guadalupe y al frente de explotación de frutas, flores y plantas naturales de invernadero en Valdelacalzada, Ramos deja la representatividad de los agricultores y ganaderos y lo hace con un balance «positivo, sobre todo, por el contacto que he tenido con la gente del campo. Primero en Extremadura y luego, desde la secretaría federal de UPA, con el resto de España. He trabajado para ello, los he escuchado e intentado conseguir lo mejor básicamente para este tipo de agricultura y ganadera profesional y familiar que representa mi organización agraria».

En lo negativo, Lorenzo Ramos sitúa, sin dudarlo, el proceso judicial en el que se vio envuelto UPA-UCE Extremadura y varios de sus dirigentes por los cursos de formación en noviembre de 2016. «Pasé unos momentos muy duros. Muy duros. Fue una actuación absolutamente desproporcionada y sin sentido. Fue el peor momento en estos tantos años como dirigente agrario», admite a este diario.

Lorenzo Ramos compatibilizaba hasta ahora su puesto como líder nacional de UPA cono el de presidente de la Fundación de Estudios Rurales, creada en el seno de UPA para impulsar debates y difundir ideas relacionadas con el medio rural. Fue también uno de los impulsores de la creación de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y de la agencia de cooperación al desarrollo ACODEA, de la que es también presidente. Desde 2009 hasta 2013 fue vicepresidente del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias europeo, cargo para el que fue reelegido en 2016.