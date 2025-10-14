Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años Antonia Monjo, Toñi, ingresó en el Hospital Casaverde Extremadura el 17 de julio, tras sufrir un ictus isquémico que transformó su vida de manera repentina

La de Toñi es una historia de superación personal, esfuerzo y esperanza. El pasado 1 de julio, Antonia Monjo, Toñi, sufrió un ictus que la mantuvo ingresada en la UCI. Tras su paso por el hospital, fue derivada al Hospital Casaverde Extremadura, centro especializado en neurorrehabilitación. Y aquí es donde Toñi ha empezado de cero.

Tras el ictus apenas podía andar ni comunicarse, y se alimentaba mediante sonda nasogástrica. Presentaba gran debilidad en el brazo y pierna izquierdos, además de ausencia de control de tronco, lo que le obligaba a desplazarse en silla de ruedas. Ahora, gracias a un plan de neurorrehabilitación integral, personalizado y basado en la evidencia científica, ha vuelto a caminar y, poco a poco, a comunicarse.

Terapia ocupacional: recuperar la vida diaria

En Terapia Ocupacional, el equipo ayudó a Toñi con ejercicios prácticos para que pudiera hacer cosas del día a día por sí misma. Usaron robots especiales (Amadeo, Diego y Pablo) junto con ejercicios de precisión para mejorar la movilidad, fuerza y coordinación de su brazo izquierdo.

«Ya es capaz de abrir pinzas y de moverlos en todas direcciones. Cada día mejora algo nuevo y con una actitud muy positiva, que es fundamental para avanzar en su rehabilitación», explica su terapeuta ocupacional, Sandra Lozano, que destaca que su carácter deportista e independiente le impulsa a motivarse constantemente y a superarse a sí misma.

Su mayor logro ha sido poder ducharse sola, y ahora también puede vestirse, atarse los zapatos y hacer tareas básicas sin ayuda, lo que ha reforzado mucho su autoestima.

Fisioterapia: volver a caminar

Al principio, Toñi no podía sentarse sola, así que empezaron trabajando en su control del tronco. En solo una semana logró mantenerse sentada y dar los primeros pasos.

Meses después, gracias a la tecnología del robot Lexo, circuitos de ejercicios y sesiones en piscina, Toñi dejó la silla de ruedas y ahora camina con bastón, enfrentándose poco a poco a trayectos más largos y obstáculos del día a día.

«Intentamos motivarla continuamente y variar los ejercicios, que no sean aburridos o monótonos. Por eso, salimos fuera del centro y le preparamos para superar barreras naturales del día a día como cuestas, escaleras, césped, bancos, etc.», asegura Santiago Canónico, su fisioterapeuta.

Logopedia: recuperar la voz y la alimentación

Toñi tenía muchas dificultades para hablar y comer debido al ictus. Con ejercicios específicos para la boca, la respiración y la voz, ha logrado recuperar gran parte de su comunicación oral, mejorar la pronunciación y controlar mejor la respiración y la fuerza de la voz.

El equipo del Hospital Casaverde Extremadura está «orgulloso de que la evolución de Toñi sea tan altamente positiva dentro de todas las áreas terapéuticas», demostrando que la rehabilitación integral, la tecnología y la motivación pueden lograr resultados increíbles en poco tiempo.

