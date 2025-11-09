Extremadura suma 722 millones de árboles, un 22% más que a comienzos de siglo

A. B. H. PLASENCIA. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

No se sabe por el momento cuántos árboles hay en las amplias zonas de Caminomorisco y Jarilla que se han visto afectadas por los grandes fuegos de este verano en la región ni, por tanto, cuántos de ellos tendrán que ser talados porque su supervivencia es inviable por los daños que les han generado las llamas.

La cifra concreta de árboles que hay en las Zonas de Actuación Urgente de los incendios forestales de Caminomorisco y Jarilla se desconoce, «pero son decenas de miles», dice la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural «si se tiene en cuenta que en Extremadura hay más de 722 millones de árboles, un 22% más que al inicio del siglo, según los datos del Inventario Forestal Nacional».

La consejería que dirige Francisco Ramírez dispone también de cifras sobre las características del arbolado de cada una de esas dos ZAU, que se tienen en cuenta en las medidas de recuperación. En el caso del incendio de Jarilla, el 60% de la superficie afectada es zona desarbolada, principalmente pastizales y roquedos. El 24% es robledal, el 8% son dehesas, un 3% masas mixtas de coníferas, y un 2% encinares. En el fuego de Caminomorisco, el 60% eran pinares de Pino pinaster, el 22% matorral con arbolado disperso, y el 11% masas mixtas de pinar y otras frondosas.

En Las Hurdes, el 79% son Montes de Utilidad Pública (1.965 hectáreas de Sierras de Caminomorisco y 231 de Sierras de Pinofranqueado). En Jarilla, son Montes de Utilidad Pública el 15% (1.484 hectáreas en Hervás y 929 en Casas del Monte). En este último incendio, el 83% de la superficie está dentro de la Red Natura 2000 pero no hay ninguna hectárea en ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).