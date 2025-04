Extremadura registra nuevos focos de contagios de fiebre del Nilo en caballos, carbunco en vacas y Aujezsky en cerdos

Los contagios en explotaciones animales en Extremadura no solo se ciñen a la lengua azul. Hay un nuevo foco de fiebre del Nilo en ganado ... equino. El de ahora, según notifica el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, se encuentra en Solana de los Barros, en la comarca ganadera de Zafra. También aparece otro de carbunco (o ántrax) que afecta a una explotación de vacuno de Valverde de Mérida y que también ha provocado que un veterinario haya precisado atención médica aunque se encuentra fuera de peligro. Por último, en el ganado porcino reaparece una enfermedad en el ganado porcino, también de declaración obligatoria y que se daba prácticamente por acabada en la región, la enfermedad de Aujezsky, con casos detectados en una explotación de cerdos de Salvatierra de los Barros, de la comarca ganadera de Zafra.

La fiebre del Nilo Occidental en animales deja un nuevo caso en la región. El último foco del que había noticias oficiales hasta hoy se situó en Fuentes de León (comarca ganadera de Jerez de los Caballeros), según adelantó HOY el 25 de septiembre. Anteriormente se había comunicado otros casos de este tipo de enfermedad en ganado equino en explotaciones de Coria y Don Benito. Ahora se sitúa en Solana de los Barros, en la comarca ganadera de Zafra. La fiebre del Nilo Occidental tiene esta campaña especial presencia en la vecina comunidad autónoma de Andalucía.

Además de afecciones a caballos, otras enfermedades de declaración obligatoria se están detectando en otros animales en territorio extremeño. Como la presencia de ántrax en vacuno, más conocido como carbunco. En este caso, según puede avanzar HOY, hay un caso reciente en Valverde de Mérida, a unos 12 kilómetros de la capital extremeña. 11 vacas han muerto por esta enfermedad en una explotación de 114 cabezas.

El ántrax tiene tres variantes: la cutánea, que es la más leve, cuando las esporas de la enfermedad entran en la piel del manipulador de productos de origen animal -como puede ser la peletería-; la gástrica, que ya es un poco más grave, al ingerir carne cruda o casi cruda de un animal afectado, y, por último, la respiratoria, la más peligrosa de las variantes y la más letal. Según ha podido conocer HOY, un veterinario que trabajaba en la explotación de Valverde de Mérida en la que apareció el carbunco ha precisado atención médica pero su estado de salud no es grave.

Se trata del segundo foco de carbunco animal en menos de un mes en Extremadura. El anterior se notificó el 18 de septiembre en La Codosera. En una explotación de 64 bovinos en el municipio fronterizo con La Raya. 9 animales murieron. Fue el primero de este año, oficial, en España.

Antes, la última vez que Extremadura notificó la enfermedad de ántrax en vacuno fue en el 2022. Fue en Alburquerque, próximo a La Codosera. Se presentaron dos focos y que fueron especialmente relevantes, pues en uno de ellos llegó incluso a infectarse un veterinario, tras realizar una necropsia a una vaca.

Ganado porcino

Además de carbunco en bovino y fiebre del Nilo en equino, acaba de reaparecer un foco de una enfermedad, igualmente de declaración obligatoria, en el ganado porcino. Es la enfermedad de Aujeszky, conocida como la pseudorabia porcina. Causada por un virus, propicia mucha mortalidad entre los cerdos, sobre todo en lechones. No afecta al ser humano. La vacunación contra el Aujeszky es obligatoria en Extremadura, salvo en explotaciones calificadas oficialmente indemnes de Aujessky.

Según puede indicar HOY, se ha detectado al menos en una explotación porcina de Salvatierra de los Barros, en la comarca ganadera de Zafra.

La enfermedad de Aujeszky genera restricciones al movimiento de ganado a explotaciones que se encuentren afectadas por la citada enfermedad o simplemente a explotaciones que, aún no estando infectadas, no hayan alcanzado el estatuto de libres de la enfermedad (explotaciones indemnes u oficialmente indemnes). Igualmente puede generar restricciones al movimiento a explotaciones porcinas que, siendo libres de la enfermedad, se encuentren en territorios que no lo son.