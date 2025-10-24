Extremadura registra 10.300 parados menos entre julio y septiembre

Luis Expósito Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 09:24 | Actualizado 09:31h. Comenta Compartir

Extremadura registró entre los meses de junio y septiembre 10.300 parados menos que el trimestre anterior, según los datos de la EPA que el INE ha hecho públicos este viernes. Esta bajada contrasta con la subida a nivel nacional en el número de desempleados. De esta forma, la región contabiliza 68,600 parados, 300 menos que hace un año.

Asimismo, crece el número de ocupados en 6.400 respecto al trimestre anterior, hasta un total de 437.300 extremeños con trabajo. Baja sin embargo en 3.900 el número de activos; esto es, los habitantes de la región que que quieren y pueden trabajar, con independencia de que lo hagan.

Con todos estos datos, la tasa de paro queda en el 13,56%, a algo más de tres puntos de la media nacional

A nivel nacional, el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados.

Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.613.200 personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi dos décimas más que en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de ocupados alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico, con 22.387.100 trabajadores.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado en una valoración de los datos remitida a los medios de comunicación que las cifras de la EPA del tercer trimestre «corroboran el dinamismo del mercado de trabajo».

De hecho, la población activa superó por primera vez los 25 millones de ocupados (25.000.300) en el tercer trimestre tras aumentar en 178.500 personas entre julio y septiembre (+0,7%). Así, la tasa de actividad repuntó casi tres décimas, hasta el 59,3%.

Por su parte, la cifra de ocupados en el sector privado superó los 18,8 millones después de incrementarse en 107.600 trabajadores en los meses de verano (+0,6%). Los trabajadores del sector público también subieron, aunque en menor medida, con 10.800 ocupados más (+0,3%), hasta totalizar 3.532.700 personas. De este modo, nueve de cada diez empleos creados en el tercer trimestre se generaron en el sector privado.

El aumento del paro en el tercer trimestre de este año contrasta con el descenso de 1.200 desempleados logrado en igual periodo de 2024, pero es inferior al incremento que se experimentó entre julio y septiembre de 2023, cuando el paro subió en más de 86.000 personas.

En el caso del empleo, la cifra de nuevos empleos creados el pasado verano (118.400) es la más baja en seis años en un tercer trimestre, concretamente desde 2019, cuando la ocupación aumentó en algo más de 64.000 personas.

En el último año el paro se ha reducido en 140.900 personas (-5,1%) y se han creado 564.100 empleos (+2,6%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 423.100 personas (+1,7%).

Según el INE, el número de asalariados se incrementó en el tercer trimestre en 129.200 personas (+0,7%), con un aumento del empleo indefinido de 74.800 personas (+0,5), hasta los 16,13 millones de trabajadores, y un repunte del temporal de 54.400 asalariados (+1,8%).

«La estabilidad en el empleo sigue aumentando, con un crecimiento de los contratos indefinidos en el tercer trimestre de casi 75.000, hasta las 16.132.100 personas. Son 530.000 indefinidos más que hace un año. La tasa de temporalidad es de algo menos del 13% en el sector privado», ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

