Extremadura es la región que menos delitos de odio ha denunciado, con 21 casos en un año
Redacción
PLASENCIA.
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
Extremadura ha registrado en el último año un total de 21 casos de denuncias por presuntos delitos de odio, un 2,09 por cada ... cien mil habitantes, lo que sitúa a la región en la que menos delitos de este tipo denuncia.
«Somos la comunidad autónoma que menos denuncias tiene por este tipo de delitos, pero desde luego tenemos que estar muy atentos porque son delitos que las redes sociales han llevado a tener casi una impunidad por determinada gente y tenemos que perseguirlos», apuntó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en las jornadas sobre ‘Delitos de Odio: Prevención, Sensibilización y Actuación’.
Quintana aseguró que «no se puede permitir» que la gente en las redes sociales, utilizando el anonimato, haga insultos continuos o muestre mensajes de «absolutamente odio».
