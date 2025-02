Extremadura participa en un proyecto europeo de atención a pacientes crónicos

Juan Soriano Lunes, 7 de marzo 2022, 07:12 | Actualizado 08:38h. Comenta Compartir

En principio, poco tienen en común Extremadura y las regiones de Västerbotten, al norte de Suecia, y Agder, al sur de Noruega. Pero las tres comparten un dato. Más del 30% de la población de las zonas rurales de estas comunidades pasa de 65 años, un dato que está más de diez puntos por encima de lo que se considera una cifra que indica vulnerabilidad del sistema asistencial. De ahí que se hayan unido para buscar fórmulas con las que atender a los pacientes crónicos de edad avanzada que viven en los municipios más alejados, ya que se estima que solo se puede garantizar una plena atención sanitaria y social al 20%. El problema que se quiere solucionar es cómo llegar al resto, para lo que se propone crear un modelo basado en las nuevas tecnologías.

Este proyecto se denomina Crane, grulla en inglés, un ave habitual en Extremadura que se ha tomado como imagen del proyecto. Se debe a que se trata del acrónimo que se ha adoptado del nombre oficial en inglés, que podría traducirse como Tratamiento completo para pacientes crónicos en zonas rurales.

Además de las tres instituciones públicas, participan empresas de base tecnológica de España y Dinamarca y un centro de investigación noruego. La actuación tiene un presupuesto de 6,6 millones de euros, con cerca de 6 millones de aportación de la Unión Europea a través del programa de fomento de la investigación Horizonte 2020. El proyecto, liderado por la región sueca de Västerbotten, tiene prevista su ejecución hasta el año 2026.

El objetivo de Crane es crear un sistema que permita a más del 80% de los pacientes crónicos apostar por el autocuidado, pero sin renunciar a la asistencia sanitaria. La intención es que esos habitantes de zonas rurales adopten una posición activa sobre su estado de salud. Para ello, la actuación se basará en dos pilares, la atención desde el hogar y el entorno.

En el primer caso, se plantea aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías no solo para fomentar la telemedicina, sino también para que el paciente sepa utilizar los datos sobre su estado de salud y poder compartirlos sin renunciar a su privacidad. Manuel Cid, coordinador del proyecto en el Servicio Extremeño de Salud (SES), señala que se pretende emplear la tecnología blockchain, que permite compartir datos de forma segura de un modo no centralizado, adaptada a las necesidades de la sanidad. La intención es que los datos no estén gestionados por el sistema, sino que sean custodiados por el propio usuario.

En cuanto al segundo pilar, el entorno o ecosistema, los participantes buscan un concepto de cuidado integral, basado no solo en la asistencia social y sanitaria, sino también en la familia y los proveedores de otros servicios, como la seguridad, la farmacia y la ayuda a domicilio. Se trata de involucrar a toda la comunidad en el cuidado de esos pacientes crónicos.

Las patologías sobre las que se plantea seguimiento son las respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); las cardiovasculares, como la hipertensión; la diabetes y los problemas mentales como depresión y ansiedad.

Compra innovadora

La base es la utilización de datos asociados a estas enfermedades para ayudar al paciente a tomar sus propias decisiones. Para ello, se estima necesario que reciban formación que les permita saber cómo manejar su información en lugar de recurrir a consultas frecuentes con sus médicos. Con ese fin, uno de las principales componentes de Crane será lanzar al mercado una propuesta de compra innovadora que aporte la tecnología para recabar esa información, enviarla y utilizarla por el propio usuario.

Como explica Manuel Cid, la intención es recoger tanto datos biométricos como otros relacionados con el consumo de calefacción, cómo se mueve el usuario en su hogar, cuándo sale de casa... Para ello, se sugieren cuestiones como controles de temperatura, sensores de movimiento y otros que puedan ofrecer las empresas que participen en esta novedosa licitación.

Con ese fin, se convocará un concurso por el cual entidades públicas plantean al sector privado un reto de investigación y desarrollo, mediante el cual se pueda obtener un producto que no existe en el mercado.

Según el anuncio de información previa que se ha publicado en el boletín europeo, tendrá una dotación de 3,72 millones de euros y está destinado a la creación de un servicio de utilización eficiente y amable de datos para pacientes crónicos de zonas rurales mediante el uso de sensores, Internet aplicado a la medicina e inteligencia artificial. El producto final debe servir tanto para pacientes como para médicos y cuidadores; así como recoger cuestiones como supervisión, seguimiento, motivación, educación, formación y comunicación. Está previsto que la licitación tenga lugar el próximo verano.

En Extremadura las pruebas de este nuevo sistema tendrán lugar en los municipios de Jarandilla de la Vera y Villanueva de la Vera, donde ya se ha puesto en marcha este proyecto con reuniones previas.

El SES se centra en casos de hipertensión y diabetes. En las localidades mencionadas ya se han hecho grupos de trabajo con pacientes, potenciales usuarios y con profesionales de primaria y especializada (como internistas y cardiólogos).

Está previsto que en la segunda semana de marzo los partiipantes en el proyecto de Suecia, Noruega y Dinamarca se desplacen a Jarandilla de la Vera para seguir trabajando en las cuestiones previas que deben guiar un proyecto que aspira a cambiar la forma de atención a los pacientes crónicos de zonas rurales.

Temas

salud

Suecia

Noruega

España

Dinamarca

Extremadura

SES