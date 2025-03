8M en Extremadura: Juezas y fiscales ya son mayoría, pero las abogadas todavía no

La foto muestra a la magistrada Fernández, la fiscal Cabezas y la abogada Peláez en la Audiencia Provincial de Badajoz, y aunque ha sido buscada ... por este diario para publicarla con motivo del Día de la mujer, esa imagen podría darse cualquier mañana. Porque las mujeres son mayoría en la judicatura y la fiscalía extremeñas, y más pronto que tarde lo serán en la abogacía.

«Pertenezco a un colectivo profesional en el que hombres y mujeres tienen los mismos derechos laborales, pero en la realidad no siempre es así», sitúa María Dolores Fernández Gallardo, magistrada de la sección penal de la Audiencia Provincial de Badajoz –la primera y única mujer en este órgano– y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En esta última instancia, la más alta de la justicia regional, hay cinco féminas –una de ellas la presidenta, María Félix Tena– y siete varones. Y en las audiencias provinciales, ellos ganan por goleada: quince a cuatro. Pero en casi todas las demás instancias dominan ellas. En total, el cuerpo de jueces y magistrados lo componen en la región 61 mujeres y 48 hombres (56% de representación femenina, en sintonía con la media nacional), según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

«Pese a todo lo que se ha avanzado en estos años –opina Fernández–, es necesario no olvidar la lucha que esta sociedad ha de realizar para que las mujeres puedan alcanzar los mismos derechos que los hombres en todos los ámbitos, desterrando la desigualdad que muchas padecen por el hecho de serlo, con salarios inferiores, peores condiciones laborales o más dificultades para el ascenso profesional».

Ampliar En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Badajoz. J. V. Arnelas

El 6 de abril hará treinta años que ella tomó posesión de su primer destino, en Almendralejo. Luego fue a Jaén y de ahí pasó a Badajoz. «No he sentido nunca que me perjudicara ser mujer –asegura la jueza de Villanueva del Fresno–, ni que lo tuviera más difícil que mis compañeros, puesto que he tenido el mismo sueldo que ellos, y las mismas posibilidades de progresar profesionalmente y de formarme».

Tampoco se ha sentido discriminada Inocencia Cabezas, fiscal delegada contra la violencia de género en Extremadura, región donde el Ministerio Fiscal está representado por 36 mujeres y 24 hombres (60% de cuota femenina, frente al 65% de media nacional). «En mi día a día no percibo ningún trato distinto por ser mujer, pero es evidente que estamos en un sector privilegiado, al que se accede por oposiciones, y en ellas, el sexo no determina nada y las condiciones laborales son iguales para todos».

La minoría femenina en los órganos directivos «es una cuestión generacional que el tiempo corregirá», coinciden jueza y fiscal

«Es evidente –continúa– que la discriminación sobre la mujer todavía existe en la sociedad, y una prueba es la existencia de juzgados de violencia sobre la mujer, para conocer las conductas violentas basadas en el género». «Aunque se ha hecho un importante esfuerzo para erradicar estas conductas –sigue–, hay que insistir en las políticas preventivas y en la educación en valores. Y en concreto, me parece esencial el ámbito educativo, para prevenir, educando a nuestros niños y niñas en el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía o la justicia, valores claves para conseguir la igualdad efectiva».

«En mi día a día profesional, no percibo trato distinto por ser mujer, sin perjuicio de que en algún momento puntual pueda haber apreciado algún sesgo de machismo, más perceptible al inicio de mi carrera», apunta su señoría Fernández. «Hablamos de hace 30 años –amplía–, cuando al hecho de ser mujer se unía el de ser joven, aunque eso no me ha inquietado nunca en mi desempeño profesional».

Algunas anécdotas ilustrativas

«No recuerdo que me haya perjudicado profesionalmente ser mujer, pero soy consciente de que no a todas les ha ocurrido lo mismo en sus trabajos», comenta Filo Peláez, abogada en Badajoz. Ella dirigió la Escuela de práctica jurídica del Colegio provincial de abogados de Badajoz, del que fue decana (la primera mujer en ocupar este cargo en la región). Ha sido también consejera y presidenta de la Subcomisión de violencia sobre la mujer en el Consejo General de la Abogacía Española, en el que se mantiene como consejera electiva.

Según este último organismo, en la región hay 1.859 abogados colegiados, el 37% mujeres.

«Sí he sentido que tenía que hacer más cosas que mis compañeros en el mismo tiempo, pero porque tenía y quería compaginar mi trabajo con la atención a mis dos hijos, aunque he sido una mujer afortunada porque conté con valiosas ayudas», explica la letrada, que empezó a ejercer en 1986.

La representación femenina está en línea con la media nacional en el caso de la judicatura pero es inferior en la fiscalía y sobre todo, en la abogacía

En esos inicios sí vivió episodios machistas. Recuerda a aquel policía que seguramente con buena intención le insistía en que no fuera ella quien asistiera en prisión a un preso catalogado como muy peligroso, mientras al juez, que era de su misma promoción, no le hizo la misma recomendación. O a aquel cliente que la presentó diciendo 'Mirad, mirad qué abobada más guapa tengo'. O a aquel otro machista recalcitrante que insistía en llamarla 'Chica' y en ordenarle lo que tenía que decir para defenderle bien.

La necesidad de celebrar este Día

Quizás por todo lo vivido, Filo Peláez cree que «celebrar el Día de la Mujer es oportuno porque nos recuerda lo conseguido pero también que aún queda mucho por hacer». «Además de entroncar con los movimientos feministas que reivindicaban la igualdad, el 8M supone una reflexión actual sobre la situación de la mujer, y nos recuerda que no debemos bajar la guardia», reflexiona Inocencia Cabezas. «Fue a partir de 1990 –explica– cuando el número de mujeres que accedía a la carrera fiscal empezó a superar al de los hombres, y el criterio de la antigüedad es el que hace que exista todavía un mayor número de hombres en puestos directivos, pero ya hemos tenido dos mujeres como fiscales generales del Estado, y cada vez es mayor la presencia femenina en puestos de dirección».

«Al final –augura la magistrada María Dolores Fernández– audiencias y tribunales superiores reflejarán la realidad, que no es otra que la mayoría femenina en la judicatura». «La profesión de juez –concluye– es eminentemente vocacional, y a las mujeres nos atrae más el mundo de la justicia por lo que supone de lucha por los derechos y la resolución de conflictos. Y creo que tenemos una mayor capacidad de esfuerzo y constancia para prepara unas oposiciones como las de jueces, de la mismo forma que los hombres tienen otras capacidades y habilidades para otras salidas profesionales, porque no se trata de una competición de mujeres contra hombres, a ver quién es mejor».