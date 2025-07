Extremadura insta al Congreso a abolir la prostitución

Gracias a una suma de votos más que infrecuente, Extremadura reclama al Congreso que apoye las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno de España ... para abolir la prostitución. PSOE y PP han votado de manera conjunta y sus 56 diputados han respaldado acabar con «la esclavitud del siglo XXI», en palabras de Soraya Vega.

La portavoz de Igualdad del grupo parlamentario del PSOE ha sido la encargada de defender la propuesta de pronunciamiento en la Asamblea contra la normalización de la prostitución y su vinculación directa con el sistema patriarcal, el racismo, la pobreza y la desigualdad. La iniciativa ha contado con el voto a favor del PP, el rechazo de Vox y la abstención de Unidas por Extremadura.

«La prostitución no es un oficio ni una elección libre. Es una forma brutal de violencia machista y una industria criminal que convierte los cuerpos de mujeres y niñas en mercancía», ha subrayado Soraya Vega.

Citando cifras del Macroestudio 2024 del Gobierno de España, la diputada socialista ha alertado de que unas 45.000 mujeres están siendo prostituidas en España, de las cuales alrededor de 900 están en Extremadura. «La contundencia de las cifras debe servirnos para tomarnos muy en serio una realidad que nos hace peores como sociedad», ha afirmado.

Corregir una injusticia

En el debate plenario ha cuestionado directamente a los grupos que no mencionan explícitamente la palabra «abolición» en sus enmiendas, exigiendo claridad sobre si consideran que la prostitución es «un servicio o el oficio más antiguo del mundo», y ha apelado a la responsabilidad de todos para no utilizar la prostitución como arma política, ni para frivolizar sobre la vida de las mujeres más vulnerables.

«Nos estamos jugando el sentido mismo de la política si permitimos que se siga instrumentalizando esta realidad», ha advertido. Vega ha recordado que el PSOE es abolicionista desde 2013 y ha reafirmado el compromiso de su partido con esta causa. «Vamos a seguir dando pasos. La prostitución no nace del deseo individual, sino de un sistema de opresión global». Por eso, «abolir la prostitución no es borrar la historia, es corregir la injusticia; es decir, de una vez por todas, que los cuerpos de las mujeres no están en venta».