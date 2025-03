Extremadura es inspiración

Nació en Lebrija en 1444 y murió en Alcalá de Henares hace exactamente 500 años. Estudió en Salamanca, conoció la Italia renacentista y la abigarrada ... Sevilla, pero a la hora de escribir sus obras capitales, se refugió en Extremadura, donde encontró la paz, la inspiración y el apoyo para convertirse en el gran adalid de la lengua castellana. Hablamos de Elio Antonio de Nebrija, un genio que se enfrentó a los jerarcas eclesiásticos, a la Inquisición, a la ignorancia y a la inercia.

Se celebra en 2022 el quinto centenario de la muerte de este insigne gramático y Extremadura se suma al Año Cultural Nebrija gracias a la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura, dos de los ayuntamientos de los lugares donde vivió y se inspiró (Zalamea y Villanueva de la Serena) y otras instituciones. ¿Pero por qué fue Extremadura el lugar donde Nebrija escribió 'El arte de la gramática castellana', una gramática latina y dos diccionarios?

Su gramática castellana aparece el 19 de agosto de 1492, año capital en que Colón llega a América y los Reyes Católicos conquistan Granada y expulsan a los judíos. Con esa obra, convertía el castellano en la lengua vulgar más adelantada y fijaba sus reglas, algo que no se entendía: ¿para qué fijar las normas de una lengua que no era el latín ni el griego? La mejor manera de entender la condición de adelantado y visionario de Nebrija es fijarse en que las demás lenguas vulgares no tuvieron gramática hasta el siglo siguiente: el italiano en 1525, el portugués en 1536, el francés en 1550, el alemán en 1573 y el inglés, casi cien años después que el español: en 1586.

Los nacionalismos suelen basarse, entre otras idealizaciones, en un pasado mítico destruido por un enemigo más o menos imaginario. En Extremadura, la región menos idealista y nacionalista que uno pueda imaginar, existió esa Arcadia mítica que feneció con las guerras que asolaron la región entre 1640 y 1713. Antes de 1640, era un país culto lleno de figuras extraordinarias: erasmistas extremeños como Arias Montano, El Brocense y Torres Naharro o pintores como Luis de Morales y Zurbarán. Un paraíso de sabiduría donde se daban las condiciones para la reflexión, el arte, la ciencia y la escritura.

Estaban el Colegio de Gramática, Teología y Arte que Carlos I fundó en 1551 en Calera de León y el convento franciscano de Segura de León, donde se impartían enseñanzas de Artes, Teología y Filosofía. En Gata, había funcionado la Academia del Maestre, donde paraban médicos, juristas, músicos y teólogos de gran categoría. Juan de Zúñiga había creado en Villanueva de la Serena el monasterio de San Benito, donde se estudiaba la Gramática, el Derecho, la Teología, la Astrología y la Música. Y en Zalamea de la Serena, en el palacio del mismo Juan de Zúñiga, se había establecido una corte de eruditos.

Esa es la Extremadura en la que se refugia Elio Antonio de Nebrija, cuya gramática del castellano se redacta entre Zalamea de la Serena, Villanueva de la Serena, Alcántara y Brozas, quizás también en Gata. Llama la atención que esta obra capital en la historia de la cultura española no se relacione nunca con el lugar donde se escribió. El gran Miguel Ángel, contemporáneo de Nebrija, nació en Caprese (Arezzo), pero lo relacionamos con los lugares donde creó su obra: Florencia y Roma. Nebrija pasó 16 años de su vida en Extremadura, donde, a finales del XV, principios del XVI, el desarrollo cultural y los mecenas favorecían las condiciones para crear. Sin embargo, aquí no existe conciencia popular de aquella Arcadia cultural que intentamos recordar, conmemorar y celebrar en este Año Cultural Nebrija.