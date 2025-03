Un nuevo incendio en el Jerte se suma a los activos en Monfragüe y Las Hurdes

S. Lorenzo / M. A. Marcos / J. M. Martín Sábado, 16 de julio 2022, 22:49 | Actualizado 23:32h. Comenta Compartir

Un nuevo incendio se declaró en la noche de este sábado en la comarca cacereña del Valle del Jerte que se suma a los activos en Monfragüe y Las Hurdes. Según confirmaron a última hora de la noche fuentes de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, la zona que ardía era la situada por encima de la Garganta de los Infiernos. A última hora de la noche del sábado estaban trabajando para extinguir el fuego cuatro retenes de la zona de La Vera. A medianoche se desconocía el alcance de las llamas y la magnitud del incendio.

Una evolución favorable a lo largo del día en los otros activos en Extremadura. Durante unas horas Extremadura mantuvo cuatro incendios forestales activos y sobre las once de la mañana la situación era muy preocupante. Sin embargo, el panorama fue cambiando con el paso de las horas y al cierre de esta edición los fuegos que continuaban sin estar controlados –el de Las Hurdes y el de Monfragüe– presentaban un pronóstico mucho mejor que hace 24 horas. Además, pasadas las ocho de la tarde, el Infoex dio por controlados los focos de Santa Cruz de Paniagua, que se reactivó el miércoles, y el de Torre de Don Miguel, que se declaró sobre las diez de la mañana de ayer.

Las Hurdes y Monfragüe

Hasta 300 efectivos estuvieron trabajando al mismo tiempo en las tareas de extinción y lograron que tanto en el incendio de Las Hurdes, activo desde el lunes, como en el de Monfragüe, que se declaró el jueves, se haya avanzando hacia su estabilización.

Eso no quiere decir que se vaya a levantar el nivel 2 de peligrosidad en ninguno de ellos. «Tardará varios días», aseguraban fuentes de la Consejería de Agricultura a última hora de la tarde de ayer, pese a no ocultar el optimismo sobre la evolución.

Tampoco suponen los avances de ayer que los vecinos evacuados puedan volver inmediatamente a sus casas. «Hay que estabilizar bien los municipios», avanzaba sobre el mediodía Nieves Villar, directora general de Emergencias, acerca de las siete poblaciones desalojadas de Las Hurdes. En esta comarca se ha evacuado a algo más de un centenar de vecinos de siete núcleos de población diferentes.

Seis unidades de tierra del Infoex, tres helicópteros y el apoyo de la UME (Unidad Militar de Emergencia), para sumar unos 90 efectivos, desarrollaron su labor contra las llamas durante la tarde de ayer en Las Hurdes, donde la situación, según la Consejería de Agricultura, era estable pero con reproducciones. En ese sentido, se teme que vuelvan a producirse tormentas secas, como la que originó el incendio.

Sin datos oficiales de la Junta de Extremadura sobre la superficie quemada, la evolución de este fuego hacia la provincia de Salamanca ha hecho crecer mucho el terreno afectado. En Extremadura, ese número es muy similar al de ayer, con unas 3.000 hectáreas.

Menos superficie se ha visto arrasada por las llamas en el fuego de Monfragüe. En torno a 2.500 hectáreas, fue la cifra aportada por la directora general de Emergencias. Aunque su rápida evolución desde que se originó ha provocado el desalojo de unas 500 personas de tres municipios: Casas de Miravete, Higuera de Albalat y Romangordo.

Este fue el incendio que más preocupó durante el día de ayer. Pese a que Villar ya informaba a primera hora de la tarde que los reconocimientos aéreos contrastaban que no había llama y solo se percibía humo, sobre el terreno trabajaron más de 200 efectivos. Entre ellos, 16 unidades tierra y diez medios aéreos. En este área se contó con la colaboración de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, la UME y equipos de la Diputación de Cáceres, además de los aportados por el Infoex.

Prestaron especial atención a tres puntos: el salto del Corzo, el pico de Miravete y la carretera Nacional-V, que fueron las zonas más críticas.

Durante el día, el fuego fue avanzando en dirección opuesta al Parque Nacional de Monfragüe. Se dirigió hacia los términos municipales de Deleitosa y de Campillo de Deleitosa, aunque siempre lejos de zonas habitadas.

Sierra de Gata

«Si no se hubiera controlado rápidamente el fuego, hubiera llegado al pueblo enseguida y lo habríamos pasado bastante mal, porque ya me estaban llamando para evacuar», afirmaba la alcaldesa de Torre de Don Miguel, Valentina Jiménez, a las dos de la tarde de este sábado, cuando ya se había logrado acabar con las llamas y los bomberos forestales estaban controlando que no se reavivara un fuego que había arrasado unas cuatro hectáreas en cuatro horas, en una zona muy cercana a la parte superior de la localidad de 495 habitantes que está en la Sierra de Gata.

El fuego, que ha sido provocado según fuentes que han colaborado en controlarlo, comenzó a las diez de la mañana en la carretera que une Torre de Don Miguel con Gata, a unos escasos metros del albergue del pueblo.

Frente al albergue está la carretera y ya comienzan las casas del pueblo, estando en esa zona la residencia de ancianos. El encargado del albergue aseguraba que hubo situación de peligro.

Ayer estaban alojados unos 30 niños que cuando ocurrió el incendio se encontraban en la piscina natural.

La alcaldesa señalaba que hubo suerte de que no ocurriera una desgracia gracias a que no hacía viento y a que se actuó enseguida. «Los bomberos han venido muy rápido –recalcaba–, y los vecinos empezamos inmediatamente a intentar apagarlo, regando el terreno con el agua de un pozo, haciendo un cortafuegos con una tanqueta y un tractor del Ayuntamiento, también vinieron bomberos que estaban librando».

El Infoex declaró enseguida el nivel 1 de peligrosidad, y además de los medios terrestres intervinieron para apagar el fuego dos hidroaviones y tres helicópteros.

Esa rápida actuación y la ausencia de viento facilitó las tareas de extinción. Ya entrada la tarde, el Infoex desactivó el nivel de peligrosidad y dio por controlado el incendio. Lo mismo hizo con el fuego que se reactivó a mediados de semana en Santa Cruz de Paniagua.