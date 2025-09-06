Extremadura esquiva parcialmente los aranceles chinos a la carne de cerdo

A falta de conocer todos los detalles, los aranceles anunciado por China para la importación de productos derivados del cerdo de la UE no tendrá ... demasiado impacto en Extremadura, más allá de la lógica incertidumbre que provocará en los mercados.

El Gobierno chino anunció este viernes unos aranceles temporales de hasta el 62,4% sobre ciertos productos porcinos procedentes de la Unión Europea. Los gravámenes comenzarán a aplicarse a partir del próximo miércoles, 10 de septiembre, y el Ministerio de Comercio de China ha hecho pública una lista en la que se explicitan las tasas desglosadas por empresas.

Así, se mueven entre el 15,7% de la española Litera Meat y el 62,4% del todas las compañías cárnicas europeas no listadas. La mayor parte de las empresas españolas, entre ellas las más importantes como ElPozo y Campofrío, verán sujetas sus exportaciones a aranceles de un 20%. Idéntico gravamen es en el que se incluye a otras firmas como Sánchez Romero Carvajal y dos extremeñas: Montesano Extremadura (con sede en Jerez de los Caballeros) y Mafresa (de Fregenal).

Estas son dos de las cuatro industrias extremeñas que tienen permiso para exportar carnes y grasas de cerdo a China. Las otras dos son Señorío de Montanera y Estirpe Negra.

Los gravámenes adoptados se enmarcan en la investigación 'antidumping' lanzada por Pekín el año pasado, que acusa a la Unión Europea de dañar a la industria del porcino china con sus exportaciones. Estas pesquisas coinciden con otras similares abiertas contra el brandy o los lácteos europeos.

«La autoridad investigadora ha determinado de manera preliminar que existe 'dumping' en las importaciones de carne de cerdo y subproductos derivados [...] originarios de la UE, que la industria nacional había sufrido un daño considerable y que existe una relación causal entre el 'dumping' y dicho daño», expone el Ministerio de Comercio chino en un documento consultado por Europa Press.

Un portavoz del Ministerio, en declaraciones recogidas por el diario oficialista 'Global Times', ha afirmado que los aranceles impuestos son proporcionales al daño causado, al tiempo que ha asegurado que China ha adoptado unas medidas «prudentes y mesuradas».

Con independencia del argumento oficial, a nadie se le escapa que en el fondo se trata de una represalia de las autoridades chinas a los aranceles impuestos por Bruselas a la llegada de coches eléctricos. Al 10% que ya tenían se le sumaron en octubre del año pasado tasas adicionales como consecuencia de una investigación que demostró que algunos fabricantes chinos se beneficiaban de subvenciones que distorsionaban la competencia.

Esta respuesta china es un golpe importante para el sector cárnico español. Nuestro país es el primer exportador de este producto al gigante asiático, donde vende del orden de 1.100 millones de euros anuales.

Pero en su práctica totalidad se trata de cerdos de capa blanca, de los que Extremadura apenas produce. Además, por el momento estos gravámenes afectan a los productos de carne de cerdo o casquería, tanto refrigerados como congelados, así como la grasa de ese animal y derivados de ella o de vísceras.

Por lo tanto, y falta de tener información más detallada, quedan excluidos el jamón ibérico y los embutidos, que es en lo que está centrada la industria cárnica extremeña.

Los últimos datos indican que la región vende en China unos 2,6 millones de euros en jamones y paletas y 800.000 en carnes frescas y despojos.

Sin embargo, el sector regional lleva más de un año sumido en incertidumbre, desde que se anunció la investigación china.

«El ruido es siempre perjudicial. Aunque el jamón y la paleta, que es lo que más manda la industria del porcino ibérico extremeño a China, no tuviera arancel, sí la carne y los despojos. Y eso nos afecta», incidía a HOY en junio del año pasado Raúl García, presidente de Asici, la Interprofesional de Cerdo Ibérico y consejero delegado del grupo Montesano, precisamente una de las empresas citadas.

En esa misma línea apuntaba Francisco Espárrago, presidente de Señorío de Montanera. «Hay que estar con la mosca detrás de la oreja. Van a poner arancel y eso afecta de una forma u otra al porcino ibérico», sentencia.

El sector

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) lamentó ayer la imposición de aranceles, y añadió que no esperaban este desenlace.

En la misma línea, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha comunicado que, aunque respeta el proceso que llevan a cabo las autoridades chinas, no es definitivo. Además, España tiene la tasa más baja (20%) en comparación con el resto de Europa (62,4%). Ello se debe, según Interporc, a la «transparencia, agilidad y profesionalidad» con la que las empresas españolas se pusieron a disposición de las autoridades chinas.