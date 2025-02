Extremadura busca más familias para dar un hogar temporal a los 250 menores que tutela

Redacción MÉRIDA. Jueves, 31 de octubre 2024, 08:06 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura comenzará este viernes una campaña de difusión en medios de comunicación y publicitarios para incrementar el número de familias acogedoras de menores de 18 años que por diversas circunstancias no pueden crecer junto a sus parientes biológicos.

En la región hay 218 familias que tienen en acogida a menores en alguno de los tres tipos en función de la temporalidad, que pueden ser de urgencia, de un máximo de seis meses; temporal, hasta dos años; o permanente.

El número de menores tutelados por la Junta susceptibles de un acogimiento temporal asciende a unos 250, de los que 24 son menores de siete años. Este grupo es el prioritario.

En Extremadura hay 218 familias que tienen en acogida a menores en alguno de los tres tipos en función de la temporalidad

La campaña 'Sé parte de su historia', que comienza mañana en medios de comunicación, redes sociales, vallas publicitarias y autobuses, está impulsada por la Secretaria General de Servicios Sociales de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, y su objetivo no es otro que «sensibilizar a la ciudadanía extremeña sobre la importancia del acogimiento familiar». Todo ello con la «esperanza de encontrar familias dispuestas a ofrecer un hogar temporal» a niños y adolescentes extremeños que por diferentes motivos «no pueden estar con sus propias familias y necesitan crecer y desarrollarse en un entorno adecuado».

García Espada definió el acogimiento familiar como «la medida más generosa y solidaria que puede ofrecer una alternativa temporal y complementaria para todos estos menores, para proporcionarles el apoyo incondicional, seguridad y el afecto que necesitan». En este sentido, llamó la atención sobre el desconocimiento que han encontrado en la sociedad extremeña sobre esta figura, motivo por el cual se impulsa esta campaña.

La consejera subrayó que el horizonte de todo acogimiento temporal es «el retorno con su familia de origen, en el caso que sea posible». Al respecto, la secretaria general abundó en que hay supuestos en los que «esto no va a ser posible o en los que la situación de la familia biológica exige un mayor tiempo de trabajo con la familia». Así, si bien el acogimiento temporal tiene un plazo máximo de dos años, cuando se pasa ese plazo «en algunas ocasiones se considera que se va a necesitar más tiempo, se pasa al acogimiento permanente», e incluso después, «puede ser que en algunas situaciones se trabaje para la adopción de ese menor», pero esto no es automático porque si bien «una familia puede ser idónea» para acoger y lo hace, entre sus objetivos no se encuentra la adopción. «Son procedimientos distintos que van en función también de las circunstancias del niño, de su familia biológica y de la propia familia de acogida», recalcó.

Angulo afirmó que no se fijan un «objetivo numérico» de acogimientos, sino que lo que pretenden es que «ningún niño o niña, sobre todo los más pequeños, cuando se vean en esa circunstancia no tengan que estar en un centro de acogida de menores». Incidió en que en estos centros reciben «una atención perfecta» de «grandes profesionales, que trabajan de manera maravillosa con estos niños», si bien todos entienden que «el mejor sitio donde un niño o una niña puede crecer es en el seno de una familia».

Ayudas

Las familias que quieran acoger pueden contactar a través de una página web específica, el teléfono 608388539 o el correo electrónico acogidafamiliar@salud-juntaex.es. Todas ellas deben cumplir una serie de requisitos relacionados con sus capacidades y habilidades para hacer frente a esta responsabilidad, y se hace un proceso de valoración para declarar la idoneidad de esa familia.

Las familias de acogida reciben durante el proceso orientación y asesoramiento, así como formación y apoyo técnico durante el tiempo que dure el acogimiento, y una ayuda de hasta los 372 euros al mes, un 112% más que al inicio de la legislatura, destacó García Espada.

Además, la consejera recordó que, a fin de ayudar a las familias a afrontar gastos extraordinarios, este pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta dio luz verde a una partida de 300.000 euros para que cada una de ellas reciba un máximo de 1.000 euros para sufragar gastos en ortodoncias, prótesis ortopédicas, óptica, podología, fisioterapia, logopedia, entre otros.