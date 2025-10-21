Extremadura arranca la semana con más 20 litros de lluvia acumulada y rachas de 50 km/h

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 21 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Semana de cambio en el tiempo en la región extremeña. Si hace unos días se marcaban en Extremadura temperaturas de 30 grados e incluso superiores, durante los próximos días los termómetros se quedarán sobre los 25 e incluso para final de la presente semana el mercurio no superaría los 20 grados.

El lunes la máxima se alcanzó en la ciudad de Badajoz al llegar a los 25,5 grados. Muy cerca, también por encima de los 25º, se quedaron Mérida, Olivenza y Alconchel, todas ellas con 25,2º, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones, Piornal (Valle del Jerte) y Garganta la Olla (La Vera) superaron los 10 litros de agua por metro cuadrado. Concretamente, en la localidad piornalega se recogieron 14 litros y en la garganteña 10,2.

En lo que va de martes, con datos hasta las 9.00 horas, ya se han acumulado 8,2 litros en Tornavacas (Valle del Jerte) y 7 en Valverde del Fresno (Sierra de Gata).

Sumando la lluvia de las dos jornadas, Piornal ya ha superado los 20 litros por metro cuadrado, con 20,4. Le siguen Tornavacas (16,4), Garganta la Olla (12) y Hervás (10,8).

El viento también está siendo protagonista en este inicio de semana, donde se han registrado rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Castuera. Cerca de los 50 km/h se han quedado las registradas en Navalvillar de Ibor, con 48, y en Puerto Rey, con 45.

Previsión de la semana

Para este martes, la Aemet prevé cielo en general nubosos, con precipitaciones preferentemente en el norte, y el viento soplará del suroeste y oeste, flojo con algún intervalo de moderado y rachas fuertes.

Ya el miércoles se espera cielo con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso según avance el día. La probabilidad de precipitaciones será sobre todo en la mitad norte y por la mañana. El viento será de componentes suroeste y oeste, flojos en general con intervalos de moderado y, de nuevo, rachas fuertes.

El jueves será un día similar al miércoles, pero la lluvia se restringirá a las zonas de alta montaña.

Más de 100 litros

Tanto la jornada del viernes como, especialmente, la del sábado serán los días más lluviosos de esta semana en Extremadura por la entrada de un frente atlántico. Según la web especializada de ElTiempo.es en zonas del Valle del Jerte y La Vera se podían acumular entre 90 y 100 litros por metro cuadrado en dos días.

Por ejemplo, en Garganta la Olla se prevén recoger 31 litros el viernes y más de 60 el sábado o en Piornal, se esperan más de 30 litros el viernes y 64 el sábado.

En la ciudad de Badajoz se acumularán entre 9 y 10 litros sumando los dos días y en la capital cacereña se superarán los 15 litros.

Para finalizar la semana es especialmente llamativo el descenso térmico, ya que para el domingo la previsión es que las máximas en Extremadura no superen los 20 grados.