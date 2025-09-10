HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Extremadura alcanzará los 35 grados de máxima este fin de semana

Consulta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

S. V.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:44

La llegada de septiembre ha supuesto, como de costumbre, la despedida a las vacaciones y a los 40 grados de temperatura. Durante las últimas semanas, la región ha experimentado registros cercanos a los 30 grados, no obstante, este fin de semana los termómetros volverán a subir hasta alcanzar los 35 grados en varios puntos de la comunidad.

Este miércoles, Extremadura experimenta intervalos nubosos y temperaturas máximas por debajo de los 30 grados. Sin embargo, desde el jueves los termómetros superarán los 30 grados y se mantendrán en dicho baremo durante varios días.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este jueves, 11 de septiembre, el cielo será poco nuboso, sin descartar brumas, bancos de niebla y nubes bajas matinales. Los vientos virarán de oeste al noroeste, flojos en general. Mientras, las temperaturas máximas estarán en ascenso, con termómetros que marcarán entre 15 y 33 grados en la provincia de Badajoz, y entre 14 y 30 en la de Cáceres.

El viernes, la Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado en Extremadura, con vientos del oeste y noroeste, flojos. Las temperaturas ascenderán hasta registros entre 16 y 35 grados en la provincia pacense, y entre 17 y 31 en la cacereña.

Fin de semana

El sábado, 13 de septiembre, el cielo será poco nuboso con intervalos de nubes altas y las temperaturas caerán levemente hasta registros entre 14 y 33 grados en la provincia pacense, y entre 14 y 30 en la cacereña. Habrá viento flojo del oeste al noroeste.

Por último, el domingo las temperaturas volverán a experimentar un pequeño. Según la Aemet, los termómetros marcarán entre 15 y 35 grados en la provincia de Badajoz, y entre 17 y 32 en la de Cáceres.

