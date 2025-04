Extremadura adquiere más de 340.000 dosis para vacunar contra la gripe

La previsión es que la campaña de la gripe comience también este año en octubre con el fin de que la población esté vacunada ... en los meses en los que el pico de los contagios por gripe alcance su punto álgido, habitualmente en los meses de diciembre y enero. Para ello la Consejería de Salud ha adquirido ya las dosis precisas. En total, 340.300 según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Son tres las compras realizadas para la campaña antigripal en función de la vacuna que requieren los ciudadanos a los que va dirigida la inmunización. Por un lado, con un gasto de 1.270.880 euros (IVA incluido), se han adquirido 260.000 dosis a Sanofi Aventis S. A., para la mayoría de los destinatarios de la campaña de vacunación. Pero, además, se han comprado 80.000 dosis, con alta capacidad antigénica, por dos millones de euros a la misma farmacéutica, para la población que requiere un potenciador de inmunidad.

Según consta en la documentación publicada respecto a esta compra, las dosis son para la población institucionalizada de 65 años y más y para toda la población de más de 80 años, «por el mayor riesgo que tienen de presentar complicaciones en caso de enfermar de gripe».

Y, por otro lado, en el tercer contrato publicado, Salud ha adquirido 300 dosis por valor de 2.310 euros a Seqirus Spain, S. L., dirigidas a las personas alérgicas a las proteínas del huevo que estén incluidas en los grupos de la población diana a la que se dirige la campaña de vacunación de la gripe estacional. En líneas generales, mayores de 60 años y menores de esa edad, desde bebés a partir de seis meses, que presenten alguna patología. También a personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como sanitarios y docentes, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y personal de Protección Civil entre otros.

La gripe es una infección vírica aguda que todos los inviernos produce epidemias y que puede conllevar «una gran morbilidad y una cierta mortalidad directa y también indirecta, esta última debida fundamentalmente al gran número de complicaciones que induce la enfermedad en ancianos e individuos con enfermedades crónicas».

De ahí que desde las administraciones se abogue por la prevención a través de la inmunización y se anime a la población a vacunarse. Porque, se explica en la memoria que justifica la necesidad de comprar las dosis, para la prevención y control de la gripe, «así como para evitar sus complicaciones, la medida más importante y eficaz es la vacunación».

La novedad

La campaña, también por ello, llegará este año por primera vez en la región a todos los menores de cinco años, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea y a diferencia de lo que ocurrió el pasado año en la región, cuando se vacunó solo a los menores que formaban parte de algún grupo de riesgo en esa franja de edad, como asmáticos o con alguna cardiopatía, por ejemplo.

En este caso, no obstante, la vacuna no es inyectable, sino que se pone a través de la nariz, como si se aplicara un spray, y hasta la fecha no figura ningún contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público para la adquisición de la vacuna intranasal prevista para estos menores y que fue aprobada recientemente. Tampoco figura en la citada plataforma ningún expediente de compra para la adquisición de las dosis de refuerzo contra la covid, aunque la Consejería de Salud aclara que «se reciben directamente del ministerio». Cabe recordar que el pasado año la campaña de la gripe estacional se desarrolló en paralelo a la de la covid, de tal forma que a las personas a las que se aconsejó recibir ambas dosis pudieron hacerlo en el mismo acto. Este año Salud adelanta que también se hará de forma paralela y que la previsión es que comience antes de que finalice octubre.