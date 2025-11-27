Las exportaciones extremeñas crecen un 17,5% entre abril y junio
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00
Las exportaciones internacionales aumentaron un 17,5% en Extremadura en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, subieron un 41,5% en la comunidad respecto al trimestre anterior, según indica en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura, que elabora esta información a partir del tratamiento de los datos suministrados por el Proyecto C-Intereg.
Mientras, las importaciones internacionales bajaron en el segundo trimestre de este año un 13,7% interanual en Extremadura, y descendieron en un 3,5% respecto al trimestre anterior.
Intrarregional
Por su parte, en el segundo trimestre de 2025 el comercio intrarregional (aquel cuyos flujos de mercancías tienen su origen y destino en Extremadura) experimentó una bajada del 41,3% en tasa interanual. En relación con el trimestre anterior, se registra una tasa de variación del 2,6%.
En cuanto al comercio interregional, realizado entre Extremadura y el resto de comunidades autónomas, las ventas bajaron respecto al mismo trimestre del año anterior un 16,7% y las compras y un 15,4%. En relación con trimestre anterior, se reducen las exportaciones un 7% y las importaciones un 20,3%.
