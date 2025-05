Así fue cambiando Guardiola su discurso con Vox hasta el pacto

La hemeroteca no deja en buen lugar a María Guardiola, que ha reiterado sus palabras críticas hacia Vox incluso después de conocerse el resultado ... del 28 de mayo. Vox, por su parte, también le ha lanzado dardos, especialmente Santiago Abascal. Ayer, firmaron un acuerdo para gobernar en coalición.

15 de marzo Guardiola: «Hay cuestiones con las que no voy a transigir»

El Canal 24 horas de TVE entrevistó a María Guardiola y cuando fue preguntada por Vox si tuviera que apoyarse en ellos para gobernar fue tajante. «Hay cuestiones con las que no voy a transigir. Una de ellas, la violencia machista. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra contra la que tenemos que luchar. Otra es el colectivo LGTBI. El gobierno que yo quiero presidir va a ser respetuoso y no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto porque en los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ellos. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres sino para acompañarlas y protegerlas. Y por último la inmigración. No se puede criminalizar la inmigración en un país y en una región que no sería lo que somos sin ella».

18 de abril Guardiola: «Vox ni respeta ni quiere a Extremadura»

Guardiola siguió marcando diferencias con el partido de Abascal. Durante la entrevista que le hizo la cadena Trece, la candidata del PP a la Junta recordó que «Vox no tiene representación parlamentaria en Extremadura en el mejor momento de este partido».

Además, criticó la falta de interés, a su juicio, del partido de extrema derecha por esta región. «El candidato a presidir la Junta ha sido nombrado hace escasamente mes y medio, porque esta tierra les da igual (...) Yo voy a gobernar en solitario, porque un gobierno de coalición no permite la estabilidad que necesita Extremadura», declaró.

28 de abril Abascal: «La señora del PP tiene unas líneas rojísimas»

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, vino a dar un mitin a Badajoz el 28 de abril en precampaña. «La señora candidata del PP tiene unas líneas rojas. Son rojísimas». Así se refirió el presidente de Vox, Santiago Abascal, a María Guardiola, aunque no pronunció su nombre durante los 40 minutos de su intervención.

22 de mayo Pelayo Gordillo: «Vox no dará un cheque en blanco a nadie»

El candidato de Vox a la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, respondió a seis días de las elecciones en una entrevista en HOY sobre la posibilidad de que el PP necesitara su apoyo para gobernar. « Me haré cargo de las competencias que me correspondan si se llega a un pacto de gobierno con el PP, condición indispensable para gobernar en Extremadura», contestó antes de declarar que «Vox no dará un cheque en blanco a nadie».

25 de mayo Guardiola: «Digo y repito que voy a gobernar en solitario»

En la entrevista publicada en HOY tres días antes de las elecciones la candidata del Partido Popular volvió a ser contundente respecto a Vox. «No voy a gobernar con Vox», dejó como titular. En el texto, ante la pregunta de «si para ser presidenta y cambiar la realidad que tan poco le gusta necesitara el apoyo de Vox, ¿está dispuesta a gobernar en coalición?'» Guardiola contestó. «No he oído jamás a Vox, que no tiene programa regional, decir que quiere estar en el gobierno. Y yo digo y repito que voy a gobernar en solitario, con un proyecto que tiene muy clara su hoja de ruta».

28 de mayo Gordillo: «Que no haya ocurrencias a la hora de pactar»

La misma noche electora el candidato de Vox vio que su formación era imprescindible para propiciar el cambio y desalojar de la Junta a la izquierda. Por si acaso, y con los antecedentes de Guardiola en sus manifestaciones, Pelayo Gordillo declaró: «Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no haya ocurrencias a la hora de pactar».

29 de mayo Guardiola «En el PP hubo una abstención para que gobernara Vara»

El lunes 29 de mayo, día de resaca electoral, Guardiola ya dijo que tenía voluntad de llegar a acuerdo con Vox, pero sin ofrecerle entrar en el gobierno. Insistía en gobernar en solitario. «En el PP hubo una abstención para que gobernara Vara y le pediría que hiciera lo mismo», dijo con el fin de no depender exclusivamente de Vox de cara a una investidura. Guardiola se refería a 2015 y se trató de una abstención simbólica del PP porque el PSOE tenía votos suficientes.

31 de mayo Vox: «Que (Guardiola) deje de hacer castillos en el aire»

«María Guardiola no ha ganado las elecciones en la región y su líder, Alberto Núñez Feijóo, defiende que gobierne la lista más votada», le recordaron a la candidata los de Santiago Abascal. Por eso le recomiendan que «deje de hacer castillos en el aire», pise la realidad y se ponga a trabajar de una vez por el cambio que han permitido los ciudadanos.

20 de junio Buxadé: «Nuestros votos no están al albur de un chantaje»

Los días avanzaron y mientras en Valencia se alcanzaba el primer acuerdo con Vox, en Extremadura no había nada claro. Hasta que el 20 de junio, día de la constitución de la Asamblea, acudió Jorge Buxadé, vicesecretario de Acción Política de Vox a Mérida, donde se visibilizó claramente que no había acuerdo y la Mesa acabó en manos del PSOE. «Nuestros votos no se regalan ni pueden estar al albur de un chantaje», remarcó cuando se consumó que el PSOE presidirá la Asamblea.

20 de junio Guardiola: «Iremos a elecciones si hay que ir»

«Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a los que niegan la violencia machista», afirmó la presidenta del PP regional, que se muestra dispuesta a repetir las elecciones. «Yo no voy a firmar un acuerdo de gobierno ni un pacto asimétrico y lleno de condicione (...) Yo no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales que están superadas». Fue el día más contundente, cuando acusó a Vox de «deshumanizar a los inmigrantes» y criticó la lona colocado en Madrid por el partido de Abascal tirando a la papelera la bandera LGTBI. Guardiola dejó ver su deseo de ir a nuevas elecciones.

22 de junio Guardiola: «El líder de Vox vino para que nadie se moviera»

En una entrevista en HOY Guardiola dijo «Existía una posibilidad de pacto, pero el líder nacional de Vox vino para que nadie se moviera». Y añadió su convencimiento de que «hay mucha diferencia entre un acuerdo programático y que haya un consejero de otro partido en el Consejo de Gobierno», posibilidad que seguía negando.

24 de junio Abascal: «Guardiola se asemeja a un PSOE azul»

El líder nacional de Vox afirmó que «es difícil apoyar a alguien que no solo te insulta, demoniza y te pone condiciones inaceptables, sino que además dice que estás obligado a regalarle los votos» y lamentó que la candidata 'popular' en Extremadura, María Guardiola, no se parezca al PP de Castilla y León o la Comunidad de Valencia, sino que asemeje a un «PSOE azul».

26 de junio Guardiola: «Es imprescindible el acuerdo con Vox»

La presidenta de los populares dirige una carta a la militancia en la que dice que es «imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo con Vox». «Compartimos una prioridad», añade.

27 de junio Guardiola: «Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo»

La líder del PP, tras un fin de semana en el que amaga con presentar su renuncia, ha dimitido su asesor político y ha recibido críticas incluso de miembros de su partido como Esperanza Aguirre, acude a la ronda de conversaciones de la presidenta de la Asamblea bajo la tutela de Génova. A la salida, asegura que Vox es «un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo».

29 de junio Abascal: «En Baleares no nos han insultado como en Extremadura»

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que la diferencia entre Baleares y Extremadura es que en la primera han tenido «un comportamiento respetuoso» con el electorado de la formación que preside. «No les ha insultado como en Extremadura».

30 de junio Gordillo: «Los extremeños han decidido un cambio político»

El presidente extremeño de Vox celebró ayer el acuerdo con el PP y dijo que «se ha impuesto la sensatez». «Por fin los extremeños han decidido un cambio de ciclo político».

30 de junio Guardiola: «Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños»

Ayer Guardiola declaró que habían llegado a un pacto tras «un profundo proceso de reflexión en el que he decidido optar por el interés de mis paisanos». Y resumió:«Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños».