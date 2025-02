–¿Cuál es su afición favorita?

–Bueno, no tengo una afición que sea favorita. Siempre he pensado que las aficiones te tienen que entretener, te tienen que distraer y te tienen que despejar de lo cotidiano, hacer una ruptura en tu día a día ... y permitirte pensar en otras cosas. La lectura, escuchar música o viajar son cosas que me permiten hacerlo. Pero en el día a día, por mi dedicación a una actividad con mucha presencia pública es muy importante la forma de vestir. Los hombres podemos 'innovar' poco. Para esa ruptura de lo habitual, la innovación en el vestir la puedes hacer con las corbatas y con los calcetines. Y sí, se puede decir que esa ha sido una de mis aficiones. Calculo que tengo alrededor de 450 corbatas.

–¿Desde cuándo la practica?

–Desde hace relativamente poco tiempo, desde el año 2000 o 2001. Tenga en cuenta que ya he tenido que desechar ponerme algunas corbatas por el ancho de la pala, ya no están de moda. De ellas, solo conservo una de pala ancha que está fabricada con el pañuelo típico extremeño de los 100 colores.

–¿Por qué esta afición?

–Como decía, la indumentaria también comunica, y en esta etapa vital, donde la comunicación política ha sido muy importante, creo que las corbatas han servido para identificar quién hablaba y a llamar la atención para que se consolidase el mensaje.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–No, creo que lo que en aquel momento era imprescindible como una norma de vestir en determinados entornos hizo que la utilizara. A partir de ahí, he ido avanzando, a veces, en el atrevimiento a utilizar algunas de ellas.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Creo que a esto no es necesario dedicarle un tiempo a la semana, ni al mes. Es fijarte en las prendas, ver si te gustan, a veces ver si te atreverías a ponértela y un tiempo en descartar cuáles no te vas a poner más, la capacidad de almacenamiento es finita. Pero no salgo a buscarlas, cuando voy a alguna tienda, me intereso por ellas.

–¿Participa de algún colectivo relacionado con esta afición?

–No, no conozco si hay alguno que aglutine esta afición.

–Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–La satisfacción más importante es que un Ayuntamiento de Extremadura y una asociación de afectados me pidieron una corbata que hubiera utilizado en una rueda de prensa para subastarla. Al tiempo me enteré que se había adjudicado por 500 euros. Eso es muy gratificante. No da nuevos amigos, pero sí da amigos que utilizan poco la corbata y te llaman para que les ayudes a hacer el nudo.Hay una cierta tendencia a conocerme si me ven con corbata. Hace poco, cada mañana cuando iba a trabajar a la Asamblea, había una trabajadora de la limpieza que me daba los buenos días y yo así lo hacía. Un día de pleno, que llevaba la corbata, me saludó diciéndome: hoy sí que lo conozco.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–No, no conozco que haya premios por esto.

–¿Le ha supuesto algún inconveniente: quejas de la familia, restarle tiempo…?

–Problemas en casa con el espacio que ocupan.

–¿Le ha dedicado dinero? ¿Ha ganado dinero?

–No sé cuánto le habré dedicado, pero forma parte de mi forma de vestir.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–Bueno, cada vez se estila menos usar corbatas. Pero yo se la recomendaría a aquellas personas que quieren innovar en la utilización de los aburridos trajes de caballero. Les aconsejaría las corbatas y los calcetines. Es gratificante encontrar el agrado de las personas que comentan tus corbatas.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–Sí, tengo aficiones de verdad, la lectura de novelas históricas o ensayos políticos o científicos. Los viajes y conocer la gastronomía de diferentes zonas. Y escuchar música, para lo que soy muy ecléctico, pero que suene el vinilo.