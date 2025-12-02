66 estudiantes de FP recibirán becas de la Junta para el programa Erasmus+

Redacción BADAJOZ. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Un total de 66 estudiantes de Grado Superior que han participado en el programa Erasmus+ durante el curso académico 2024-2025, recibirán becas complementarias de la Junta de Extremadura.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó una resolución de la consejería de Educación por la que se conceden estas ayudas complementarias, que suman un importe total de 49.050 euros.

Las becas están destinadas al alumnado matriculado en centros extremeños sostenidos con fondos públicos que han realizado sus prácticas formativas el curso pasado, en una estancia educativa fuera de España durante un periodo comprendido entre 2 y 20 semanas consecutivas.

La convocatoria de las ayudas señala que esta nueva edición «es más inclusiva e innovadora y también más digital y ecológica; contribuyendo a acelerar nuevas prácticas».