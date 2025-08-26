Paula Tello (Cáceres, 2000) presentó este año su colección de moda bajo un sello propio, Maison Mina. La diseñadora tiene su templo particular ... en su taller, entre costuras. Como es su pasión, nunca desconecta del todo, pero Huelva le proporciona la energía necesaria para recargarse.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–El verano me encanta pero la primavera me gusta un poquito más por las temperaturas. Tirando un poquito a mi terreno, la ropa de verano es de mis favoritas, hay más juego de colores y combinaciones más especiales.

–¿A qué hora arranca el día en verano?

–¡A la de siempre! Me suelo despertar a las ocho y entro al estudio a las diez. Los fines de semana sí que me despierto más tarde. Eso sí, si estoy de vacaciones, acabas durmiendo más tarde por lo que la hora de despertarme se suele retrasar un poquito. ¡Últimamente duermo mejor que nunca!

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Confieso que tengo que volver al gimnasio y entrenar de nuevo.

–¿Aumenta sus lecturas?

–Leo más durante el verano pero sobre todo revistas de moda , los días son más largos y me apetece sumergirme en tendencias y artículos al acabar el día. ¡Y más cuando estoy en la playa!

–¿Su participación en actividades culturales aumenta o disminuye ahora?

–Te diría que se mantiene igual en todas las épocas del año.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–¡No! Si me apetece un plan, suelo proponerlo y hacerlo, da igual la temporada y más si el plan conlleva elegir y ponerse un buen outfit para la ocasión.

«Siempre hay depresión post-vacacional, pero dura un par de días, hasta que te acostumbras»

«Durante el verano leo más revistas de moda, me apetece sumergirme en tendencias»

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Sin duda alguna, cualquier tipo de ensalada fresquita o pescaíto en la playa.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Soy muy golosa y eso no cambia en ningún momento del año y los helados, aunque este año me está apeteciendo más sandía, después de comer en verano no me los quita nadie pero es cierto que procuro cuidar mi alimentación siempre. No me gustan mucho las comidas copiosas.

–¿Echa la siesta?

–Difícil es que duerma la siesta, algún día esporádico cae pero siento que pierdo parte del día y me despierto descolocada.

–¿Aguanta bien el calor?

–Soy súper friolera por lo que el calor es mi mejor aliado. Aunque estas temperaturas se llevan mejor en la playa o en la piscina.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia, o 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en una segunda residencia?

–Todos los años vamos a la playa con la familia y, por lo general, disfruto de mi gente durante todo el año. No desaparezco.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–La parte social es muy importante para desconectar. Me encanta pasar tiempo de calidad con mis amigos, pareja y familia.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–No suelo viajar durante el resto del año pero este abril fuimos a Marruecos unos amigos y yo. Aproveché el viaje para hacer fotos y vídeos de nuestra colección de lino, 'Luz de Aram'. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Te diría que de los mejores viajes que hice nunca. Mi vida personal dio un giro de 180 grados.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano?

–Tenemos con la familia un apartamento en Huelva y es y será siempre mi lugar favorito del mundo.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–No suelo ver la tele pero si tuviese que elegir, creo que prefiero una buena película con buen vestuario y de las tramas que te hacen desconectar y sumergirte de lleno en la historia.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–Mi trabajo, al ser más manual/artesanal, sí que los días o semanas previas a las vacaciones trabajo más para dejarme todo hecho y llevarme solo a la playa lo que puedo hacer online.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–Depende de las circunstancias. Prefiero desconectar del todo pero, viendo la vida como la veo yo, todo es inspiración y no es raro que saque el iPad para dibujar bocetos a sucio de cosas que me inspiran en el día a día.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifique la familia, los amigos?

–Si puedo elegir, prefiero que me lo den todo planificado.

–¿Le cuesta coger el ritmo de trabajo?

–Por lo general no, pero siempre te queda un poco de depresión post-vacacional y el ritmo no es el mismo hasta que te acostumbras de nuevo, pero dura un par de días.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–De vacaciones sí, lo que el cuerpo pida. No me gusta trasnochar y aunque salga por la noche un ratito, a las dos de la mañana estoy ya que me caigo de sueño.

–Un recuerdo de un día de verano.

–Cualquier día en la playa junto a la gente que quiero, amigos, pareja y familia lleno de risas, paseos por la playa, sol, mar y chiringuito.