Los enfermos y sus familiares le dan ideas al SES

La Defensora de los usuarios del sistema público sanitario de Extremadura recibió durante el año pasado 18 sugerencias para mejorar el Sistema Extremeño de Salud ( ... SES), remitidas por enfermos o sus familiares, según consta en la memoria anual del pasado ejercicio, publicada a principios de este mes. Este documento es un resumen de los casi seis mil expedientes que esta oficina abrió a lo largo del año 2023, entre quejas y solicitudes de cumplimiento de la Ley de Tiempos de Respuesta, pero no todo en él son reclamaciones. Aunque representan una minoría clara, también hay ciudadanos que dan el paso de escribir o llamar a esta institución con sede en Mérida para aportar ideas que entienden mejorarían el día a día de los enfermos en la comunidad autónoma.

Lo hace una usuaria del área de salud de Badajoz en su condición de pareja de una embarazada que dio a luz en el hospital Materno infantil, y que reclama al servicio de Ginecología y Obstetricia «que en los informes clínicos y otros documentos, no aparezca como 'padre' sino como 'progenitor/a', dado que en los informes emitidos aparecía como 'padre' y no como 'madre'», según recoge la Defensora en su memoria anual. Hay una segunda sugerencia para este mismo servicio: «que se habiliten salas de reanimación distintas para puérperas (las que acaban de dar a luz) y mujeres que han sido sometidas a un legrado (intervención ginecológica que suele practicarse en casos de aborto), para no someterlas a una situación tan dolorosa anímica y psicológicamente». La remite una mujer que pasó por esta última situación.

La gestión de las citas

Lo que hace la oficina que dirige Eva Molinero es trasladar estas propuestas a las áreas competentes del SES. Lo hizo también con la petición de una usuaria que pedía «que se cambie el sistema de gestión de citas en el hospital de Mérida, para no tener que esperar a que se abra la agenda para nuevas citas». También desde el área de salud de la capital autonómica, una mujer proponía restablecer «la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros de salud y farmacias, dado el repunte de casos de covid y próximamente de gripe, en beneficio de personas mayores y vulnerables».

Desde el área de Don Benito-Villanueva, alguien sugirió «mejorar el servicio telefónico del hospital de Siberia-Serena, porque no hay cobertura telefónica que permita a los pacientes ingresados comunicarse con familiares». La falta de buenas redes de comunicación es, de hecho, un asunto recurrente entre las sugerencias que ha recibido la institución en los dos últimos años. En unos casos, por el mal funcionamiento de los sistemas de cita telefónica, en particular durante los meses siguientes a la pandemia pero también el año pasado, y en otros, por la baja calidad o directamente la ausencia de señal de Internet.

La atención telefónica

Desde Coria, una ciudadana «presenta sugerencia –recoge la última memoria– por la dificultad de accesibilidad telefónica al mismo al servicio de admisión, sugiriendo que se revise con urgencia para que sea eficiente, ya que el horario de atención es bastante limitado y ni siquiera da tono». Y en Cáceres, un ciudadano lamenta «la falta de cobertura de telefonía móvil en la zona de urgencias del centro hospitalario (no especifica cuál de los dos que hay en la ciudad)», por lo que propone «se busque una solución al problema, con la instalación de una red wifi de calidad, para poder comunicarse con un familiar o recibir noticias por teléfono en estas situaciones tan preocupantes».

También en Cáceres, un usuario pide «que se mejoren las condiciones del aparcamiento del hospital Universitario, de modo que permitan una mejor accesibilidad a las personas mayores, así como un adecuado mantenimiento de los aseos». Para el otro hospital de la ciudad, el San Pedro de Alcántara, un paciente o familiar de él solicita «que en el servicio de Urgencias se permita el acompañamiento de un familiar con un enfermo de edad avanzada durante los tiempos de espera de resultados de pruebas realizadas». Una sugerencia que acompaña con el agradecimiento por el trato recibido, lo mismo que la usuaria de Plasencia que planteó a la Defensora «la posibilidad de que se habilite un espacio en el hospital Virgen del Puerto para que los familiares puedan reunirse tras recibir la comunicación de un fallecimiento». También plantea «el mismo horario de apertura de la cafetería del hospital en fines de semana y días laborables».

Tras una endoscopia

Para este mismo centro, alguien a quien le practicaron una endoscopia digestiva alta, solicita «que los pacientes puedan permanecer durante un tiempo de reposo tras realizarse una prueba diagnóstica con sedación». Y en Coria, el hijo de alguien que fue intervenido quirúrgicamente sugiere «que se habilite un espacio, en concreto una taquilla que esté al lado de los quirófanos, para dejar los objetos personales de los pacientes».

La lista de sugerencias recibidas el año pasado por la oficina que defiende los derechos de los pacientes incluye la de alguien de Badajoz a quien le gustaría «que la aplicación para móviles del Centro de salud online incluyese un apartado para consultar el historial de donaciones, volcando ahí los datos que constan en la cartilla en formato de papel que proporciona la Hermandad de Donantes de Sangre». También la de un cacereño que tras pasar por el hospital San Pedro de Alcántara, cree necesario dotar «a las habitaciones de mandos a distancia de la televisión, proporcionar bolígrafos y material de oficina a los equipos médicos y entregarles camisones que no estén rotos ni tengan agujeros». E incluye también la memoria de la Defensora una última sugerencia que mejoraría una experiencia tan cotidiana como visitar al médico de familia. Plantea el usuario que «debería informarse verbalmente o mediante un cartel a los pacientes que están esperando para entrar en la consulta de su médico de familia con cita programada, que este se ha ausentado para acudir a un aviso domiciliario urgente».