La enfermera que enseña a salvar vidas

Salvar una vida no es un cuento, aunque Miriam Hidalgo Cabanillas (Esparragosa de Lares, 1988) pueda enseñar a hacerlo a través de ellos. Convencida de que la educación sanitaria debería empezar desde las edades más tempranas, esta enfermera extremeña se ha sumergido recientemente en el mundo de la literatura para mostrar a los más pequeños cómo deben reaccionar frente a una emergencia.

Actuar de manera rápida y correcta ante un caso de atragantamiento, un desmayo o una convulsión puede ser decisivo y cualquier ayuda es vital. Cada segundo cuenta. Por esta razón, lo principal es que la población conozca las técnicas básicas de primeros auxilios, incluidos los niños. Para llegar a ellos, Miriam ha publicado un libro infantil ilustrado con el que explica las maniobras de reanimación que pueden poner en práctica si llegaran a encontrarse con una situación de este tipo. «Son ejercicios muy fáciles de realizar que todos deberíamos asumirlos desde chiquititos. Son conocimientos que tendrían que formar parte de nosotros toda la vida», asegura la autora.

ALGUNOS DATOS Académicos Estudió en el CEI Virgen de la Cueva de Esparragosa de Lares y en el IES Siberia Extremeña de Talarrubias. Es diplomada en Enfermería por la UEx y tiene cuatro másteres, uno de ellos en Enfermería Escolar. Profesionales Enfermera en Atención Primaria, instructora de Soporte Vital y colabora con la UEx y Cruz Roja. Actualmente es subinspectora en el SESCAM. Autora de '¡Manos al corazón!'

'¡Manos al corazón!' es una obra muy visual protagonizada por Bruno y Abril, dos personajes que acercan a los escolares a situaciones reales. A través de los ejemplos que se exponen en el libro los niños comprenden cuándo hay que avisar a los servicios de urgencias, aprenden en qué posición deben colocar a una persona que se encuentra inconsciente hasta que lleguen los profesionales sanitarios y conocen cómo poner las manos para realizar un masaje cardíaco. «Los niños están en un proceso de aprendizaje continuo, ¿por qué no formarlos en estos temas? Si se enseña educación sanitaria desde pequeños, interiorizan los procesos de actuación y son capaces de mantener la calma. Así sabrán reaccionar con mayor seguridad y naturalidad en estas situaciones. Mientras un adulto suele asustarse y quedarse bloqueado, un niño permanece sereno y es capaz de dar y seguir las indicaciones que previamente ha aprendido», sostiene esta enfermera convertida en escritora.

Su inspiración para llevar a cabo el proyecto fueron sus hijas de uno y cuatro años, a quienes acerca a diario de una forma lúdica y didáctica el mundo de los primeros auxilios. Las canciones y los juegos han sido siempre sus mejores herramientas. A la hora de explicarle a su hija mayor qué hace mamá en el trabajo, Miriam usa muñecos a los que realiza la reanimación cardiopulmonar y pone en práctica divertidas actividades. Hasta que un día decidió transformar esas ideas en un cuento con el objetivo de que pudiese consultarlo cuando quisiera. «Para que no se le olvidara lo que le contaba decidí plasmarlo con dibujos. Después pensé que ese trabajo podría servir a otras familias y por eso me lancé a publicarlo», manifiesta.

El cuento, disponible desde el mes de junio en la plataforma digital de la editorial Círculo Rojo, ya va por su segunda edición. La propia autora también lo está dando a conocer a las librerías para venderlo a través de ellas. Y no solo está calando entre el público infantil, sino que ha enganchado a los adultos. «Muchos padres que han leído el cuento a sus hijos me comentan que no solo es instructivo para los más pequeños, sino que ellos también están aprendiendo cosas que no sabían porque nunca antes habían tratado estas cuestiones. La formación de la ciudadanía en primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiopulmonar es muy escasa y no somos conscientes de lo necesaria que es hasta que un día está en nuestra mano ayudar a alguien», destaca.

Miriam está muy vinculada a este área sanitaria desde el inicio de su carrera profesional. La mayor parte de su trayectoria la ha desarrollado en atención primaria, trabajando en centros de salud y consultorios, y ese contacto directo con la gente la empujó a promocionar la salud de una manera fácil y directa entre los usuarios.

Cursos

Tras acabar sus estudios de Enfermería en la Universidad de Extremadura (UEx), empezó a impartir cursos de Soporte Vital como instructora. También ha realizado formaciones sobre el manejo del desfibrilador. «Hoy en día la gente está más concienciada que antes y conoce la importancia de tener unas nociones mínimas de primeros auxilios. En los últimos años el personal sanitario ha incidido en este asunto haciendo campañas de divulgación y los medios de comunicación le dan cada vez más cobertura. El mensaje ha calado y la gente sabe que cada minutos es crucial para una persona que se encuentra mal. Además, al final muchos de nosotros conocemos de cerca casos de parada cardíaca, infartos o ataques al corazón. Eso nos hace valorar lo fundamental que es saber reaccionar. El tiempo es vida y somos más conscientes, por eso hay más interés en estar formados», afirma.

Durante muchos años ha colaborado con la Universidad de Extremadura y con Cruz Roja dando charlas y formando a diferentes colectivos sociales. Como voluntaria de esta institución ha impartido cursos de Soporte Vital en Herrera del Duque y localidades del entorno. «En estos pueblos, como tienen lejos los recursos sanitarios, han empezado a darse cuenta de que es imprescindible conocer técnicas básicas de Soporte Vital. Ellos saben que la llegada de una ambulancia y el traslado al hospital puede ser más largo de lo deseado. Saber valorar el estado de una persona que ha sufrido un problema cardiorespiratorio y proporcionar ayuda básica puede revertir una situación dramática», insiste.

Los últimos seis años de su carrera profesional los ha pasado en Toledo trabajando en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Desde allí, esta extremeña continúa su labor de divulgación de ejercicios de Soporte Vital. Ahora ya no solo se centra en los adultos sino que a través del cuento '¡Manos al corazón!' llega a los más pequeños, porque Miriam sabe que salvar vidas también puede ser cosa de niños.