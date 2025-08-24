Su responsabilidad diaria al frente del negocio familiar, uno de los restaurantes que son seña de identidad de Plasencia, Casa Tomás, le deja poco margen ... para el ocio y el tiempo libre de forma habitual. Así que Tomás Doncel, 53 años y con dos ciclos superiores en Informática de Gestión y Restauración, aprovecha sus tres semanas de desconexión en verano al máximo. Casi siempre en las playas de Cádiz, con familia y amigos, a los que procura dedicar ese tiempo que sus obligaciones laborales no le permiten el resto del año.

– ¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

– Me encanta el verano, me gustan el sol y los días largos, pero reconozco que no soporto el exceso de calor. Si tuviera que elegir, me quedo con el clima de los meses de septiembre u octubre: luz de verano, pero temperaturas más suaves.

– ¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

– Mi despertador suena cada día a las 8:15 horas, sin excepción. Solo en vacaciones me permito levantarme un poco más tarde, me mente se relaja un poco. Pero, en general, diría que duermo menos en verano.

– ¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

– Procuro hacer más. El pádel, es mi vía de escape y me ayuda a relajarme mucho, también el gimnasio.

– ¿Aumenta sus lecturas?

– En vacaciones me propongo leerme al menos un libro. Pero además, como siempre, no faltan el Diario Hoy y el Marca en mis lecturas, eso es el pan nuestro de cada día.

– ¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

– Diría que aumenta, porque intento que el verano tenga también algo de cultura: algún concierto en familia o una escapada para descubrir rincones nuevos en ciudades o pueblos, exposiciones o espectáculos variados.

– ¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

– Planifico los viajes con tiempo, pero soy bastante sencillo en vacaciones. El verano se lo dedico a los míos, familia y amigos.

– ¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

– Jamón y tomate en todas sus versiones: gazpacho, salmorejo o tomate rico con buen aceite y sal.

– ¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o al revés, se cuida más?

– Como menos y más ligero: ensaladas, carnes y pescados a la plancha. Me cuido más, pero reconozco que la cerveza es mi perdición.

– ¿Echa la siesta?

– Por mis horarios no siempre puedo, pero si tengo la oportunidad, una siesta de media hora no la perdono.

– ¿Aguanta bien el calor?

– Fatal. Me agota. Y por las noches, tiro del aire acondicionado para poder descansar.

– ¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

– Lo disfruto mucho más con los míos. Durante el año les dedico poco tiempo por mi trabajo y cualquier cosa que comparto con ellos en verano me parece un regalo. Envidio a quien puede dedicar más tiempo a los suyos durante el resto del año.

– ¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

– Gracias a las tres semanas de vacaciones que tengo, diría que socializo más. Aprovecho cada día, de hecho los vivo intensamente.

– ¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

– Ahora también lo hago en invierno. Mi negocio cierra diez días tras las Navidades y aprovecho para viajar con mi mujer. El verano es más para la familia y los amigos.

– ¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

– Soy de playa y del sur. Costa Ballena, Zahara de los Atunes, Cádiz en general lo tiene todo para nosotros.

– ¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

– No los soporto, me parecen repetitivos y sin contenido. Prefiero una buena serie o una película.

– En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

– Trabajo más, me gusta dejarlo todo listo antes de irme. Soy bastante previsor.

– ¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

– Lo intento, pero no lo consigo. La cabeza sigue dando vueltas.

– ¿Suele planificar el verano o es más de los que deja que se lo planifique la familia y los amigos?

– Me gusta planificarlo yo. Aunque si surge un plan interesante, no me cuesta para nada cambiar sobre la marcha.

– ¿Le cuesta volver al trabajo?

– No, porque no desconecto del todo. De hecho, me gusta volver unos días antes para organizar la vuelta con calma.

– ¿Cambia su hora de acostarse en verano?

– Sí, las tardes y noches con familia o amigos suelen alargarse. A veces también una buena serie me roba el sueño.

– Díganos un día de verano especial que recuerde.

– Muchos, pero si tengo que elegir uno, me quedo con un baño en un cenote en México con mi mujer y mi hijo hace cuatro años. Fue inolvidable.