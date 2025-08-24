HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tomás Doncel en su restaurante Casa Tomás. HOY

Un día de verano con...

Tomás Doncel García
«Me encanta el verano pero no soporto el calor»

El hostelero placentino Tomás Doncel dedica sus tres semanas de vacaciones estivales a disfrutar con familia y amigos

Ana B. Hernández

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:51

Su responsabilidad diaria al frente del negocio familiar, uno de los restaurantes que son seña de identidad de Plasencia, Casa Tomás, le deja poco margen ... para el ocio y el tiempo libre de forma habitual. Así que Tomás Doncel, 53 años y con dos ciclos superiores en Informática de Gestión y Restauración, aprovecha sus tres semanas de desconexión en verano al máximo. Casi siempre en las playas de Cádiz, con familia y amigos, a los que procura dedicar ese tiempo que sus obligaciones laborales no le permiten el resto del año.

