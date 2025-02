La empresa familiar rechaza reducir la jornada laboral si resta competitividad

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 14 de noviembre 2024 | Actualizado 15/11/2024 07:34h. Comenta Compartir

No están en contra de la reducción de la jornada laboral, pero rechazan que esa medida pueda suponer un freno para las empresas. «¿Cómo no ... va a sonar bien? Todos querremos trabajar menos y terminar el jueves. Suena bien para mejorar la conciliación y el bienestar de la sociedad que todos queremos, pero esa medida no puede convertirse en un freno para la competitividad de la empresa y los autónomos, que son los generadores de empleo real neto. ¿Cómo afectaría una reducción de jornada en las listas de espera de un hospital?», se preguntó este jueves en Badajoz Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar (AEEF).

«Me parece muy bien que la gente quiera trabajar menos horas –apostilló poco después el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría–, pero eso tiene que ir acompañado de un aumento de la competividad para que esa medida no recaiga en los autónomos y en las empresas». Estas palabras fueron escuchadas por los más de 200 empresarios que se reunieron ayer en el salón de actos del Edificio Siglo XXI para participar en el IV Congreso Regional de la Empresa Familiar, un foro en el que están presentes casi 130 empresas de la región que representan más del 30% del PIB regional. Inquiba, CL Grupo Industrial, Electrónica Pitarch, Jacoliva, Tany Nature o Balneario del Raposo son algunas de las firmas agrupadas en un colectivo con enorme potencial económico. Noticia relacionada Ruiz-Gallardón advierte de que los nacionalismos suponen un freno para la economía Evaristo Fdez. de Vega Pidió Juan Carmona un marco regulatorio más flexible que «que permita competir con las mismas condiciones que los países del entorno». Y también medidas que acaben con la escasez de mano de obra en una región con más de 70.000 parados. «No estamos en contra de los subsidios sino de quienes no quieren trabajar porque tienen un subsidio». Dijo José Luis Blanco, el director general ejecutivo del Instituto de la empresa familiar, que a pesar de las dificultades que conlleva la irrupción de la digitalización, las empresas familiares están consiguiendo adaptarse a este nuevo escenario. «Veo el futuro con optimismo porque en esta tierra hemos conseguido cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes. Hace 50 años la cultura emprendedora era inexistente», aportó Ignacio Gragera, el alcalde de Badajoz. «Ahora existen referentes económicos en casi todos los sectores», añadió convencido. Descoordinación en Valencia «Lo importante de la empresa familiar es que somos organizaciones con nombre y apellido, con tradición y compromiso con esta tierra. Y no olvidéis que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo», dijo Juan Carmona tras pronunciar un discurso en el que lamentó la falta de coordinación de las administraciones en las inundaciones de Valencia. «Sobra protocolo y burocracia y falta contundencia política. Es como si a un incendio llegan dos brigadas y se ponen a discutir quién entra primero mientras la gente se achicharra dentro».

