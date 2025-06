La embarazada que falleció en Llerena acudió hasta en ocho ocasiones a Urgencias

Hasta en ocho ocasiones, entre los meses de septiembre y diciembre de 2024, acudió una joven de 24 años, que estaba embarazada, al servicio de ... Urgencias del Hospital de Llerena, donde finalmente falleció a consecuencia de una peritonitis, según confirmó la autopsia.

«Ante las circunstancias en las que se produjo la muerte, el juzgado de Llerena inició el protocolo habitual y posteriormente la familia se ha personado como acusación particular en la causa«, explica Javier Benito, letrado de Vosseler Abogados, el despacho que asume la defensa de la familia de la joven fallecida.

La mujer se quedó embarazada en agosto y apenas un mes después, en septiembre, comenzó a tener dolor abdominal y vómitos, según el relato del abogado. Es el motivo por el que ya entonces realiza la primera visita al servicio de Urgencias del Hospital de Llerena. «Le recetaron primperan y paracetamol ante los síntomas que presentaba», indica, y mantuvieron el mismo tratamiento en las otras seis ocasiones en las que hasta diciembre la joven acudió al mismo servicio, con los síntomas cada vez más fuertes y sin que hubieran remitido en ningún caso.

«En alguna ocasión le realizaron analíticas que plasmaron marcadores elevados compatibles con infecciones, pero no les dieron importancia», añade.

En la octava ocasión en la que la joven acudió a las Urgencias de Llerena ya no salió del hospital. «Fue en la mañana del 28 de diciembre de 2024 porque se encontraba peor, estaba muy desmejorada, pero se encontró con el mismo diagnóstico que en las veces anteriores y con la misma solución». A las 18 de la tarde la mujer volvió al centro. «Seguía sin mejorar, los vómitos no solo no habían cesado sino que ahora eran de heces, y entonces sí saltan todas las alarmas».

Parto inducido

Los sanitarios que la atendieron decidieron que había que hacerle una ecografía abdominal. «No podía ser en el Hospital de Llerena en ese momento, tenían que esperar hasta la mañana siguiente, pero la familia decide llevarla hasta el de Zafra». Allí constatan que el feto no tiene latido, «pero no averiguan por qué, qué le ocurre a la mujer, el motivo de la infección generalizada», apunta el letrado. «Entonces la familia pide que la lleven al Hospital de Badajoz, pero no atienden su solicitud».

La joven ingresa el centro llerenense y le inducen el parto, «un sobreesfuerzo para ella en las circunstancias en las que estaba». Apenas unas horas después, antes de las seis de la mañana del 29, entra en parada cardíaca. «No logran reanimarla y muere».

El juzgado de Llerena ha abierto diligencias, la familia se ha personado en la causa y su abogado ha requerido determinadas pruebas para aclarar qué falló en la atención a esta joven embarazada y depurar responsabilidades si es el caso.

«En pleno siglo XXI y después de ocho visitas a Urgencias no hay diagnóstico, el trato no ha sido adecuado, ha sido vejatorio para la fallecida y su familia y hemos solicitado diligencias de averiguación e informes varios a peritos para determinar lo ocurrido», concluye Javier Benito.