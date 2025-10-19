Se elevan a once las víctimas de la Guerra Civil encontradas en tres fosas en Bodonal de la Sierra

Al menos once personas podrán ser exhumadas e identificadas. Es el balance que se ha conocido este sábado de la excavación que se está llevando ... a cabo en el cementerio de Bodonal de la Sierra para recuperar los restos de víctimas de la Guerra Civil. Los cuerpos se han localizado en tres fosas distintas.

Este sábado ha sido un día emotivo y complicado en esta localidad extremeña. Los familiares de los represaliados por el franquismo se han reunido en Bodonal, muchos llegados de fuera, para conocer los resultados de la excavación y dar muestras de ADN con la esperanza de recuperar los restos de sus familiares. En este municipio extremeño unas noventa personas fueron fusiladas, por lo que hay muchos parientes pendientes de estas exhumaciones.

Uno de los arqueólogos que trabaja en el cementerio, Félix Bizarro, explicó a HOY que ya son once los cuerpos localizados, el pasado mes de julio solo eran siete. Tres de ellos, además, ya han sido exhumados, por lo que se ha iniciado el proceso de recogida de muestras. A principios de 2026, detalla Bizarro, se llevarán a cabo las pruebas genéticas que podrán dar respuesta a las familias.

Familias buscan respuestas

Bizarro destaca que muchos de los posibles parientes han llegado a Bodonal desde otras localidades como Sevilla o Madrid. «Era habitual que después (del asesinato de sus familiares) se marchasen por estar señalados y no encontrar trabajo».

Ampliar Toma de muestra de ADN a uno de los familiares de los represaliados. HOY

Los arqueólogos han identificado por el momento tres fosas en el cementerio. En la primera había tres cuerpos, los que han sido exhumados. En la segunda creen que hay cinco, pero la situación de esta es más complicada porque está afectada por enterramientos posteriores. Sin embargo los expertos han identificado señales de muertes violentas y compararán los restos para saber si se trata de más víctimas de la represión. En la tercera hay otros tres posibles cuerpos.

En las jornadas celebradas este sábado en Bodonal de la Sierra la Diputación de Badajoz ha anunciado que buscará fondos para poder continuar con las excavaciones y así exhumar todos los restos, además de continuar la investigación. El anuncio ha sido muy bien acogido por las familias y los arqueólogos que trabajan en este espacio.

Además de anunciar los nuevos hallazgos, la Sala de Cultura de esta localidad ha celebrado otra serie de eventos con motivos de las II Jornadas de Memoria Histórica de Bodonal de la Sierra, un evento que ha estado organizado por la Asociación La Corujá y que ha contado con la colaboración el ayuntamiento y la Diputación de Badajoz.

La cita ha finalizado con un homenaje al poeta Miguel Hernández y a su esposa Josefina Manresa. Al mismo ha asistido Lucía Izquierdo, nuera del artista.