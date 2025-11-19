El Ejecutivo tramitará cambios en los límites de 39 zonas ZEPA en Extremadura

J. S. MÉRIDA. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno se ha pronunciado a favor de la tramitación de un decreto por el que se modifican los límites de 39 zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Con esta norma se busca corregir errores cartográficos en la delimitación de ZEPA situadas en núcleos urbanos y entornos poblacionales, así como obtener una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario.

Así, se actuará en las ZEPA de Monfragüe y las dehesas del entorno, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra Grande de Hornachos, Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos, Embalse de Valdecañas, Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava, Sierras de Peñalsordo y Capilla, Hurdes, La Serena y Sierras Periféricas, Río Tajo Internacional y Riberos, Llanos de Alcántara y Brozas, Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera, Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, Magasca Río y Pinares del Tiétar, Canchos de Ramiro y Ladronera, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos y Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque.