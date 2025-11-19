HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

El Ejecutivo tramitará cambios en los límites de 39 zonas ZEPA en Extremadura

J. S.

MÉRIDA.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Consejo de Gobierno se ha pronunciado a favor de la tramitación de un decreto por el que se modifican los límites de 39 zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Con esta norma se busca corregir errores cartográficos en la delimitación de ZEPA situadas en núcleos urbanos y entornos poblacionales, así como obtener una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario.

Así, se actuará en las ZEPA de Monfragüe y las dehesas del entorno, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Sierra de San Pedro, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, Sierra Grande de Hornachos, Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos, Embalse de Valdecañas, Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava, Sierras de Peñalsordo y Capilla, Hurdes, La Serena y Sierras Periféricas, Río Tajo Internacional y Riberos, Llanos de Alcántara y Brozas, Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera, Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta, Magasca Río y Pinares del Tiétar, Canchos de Ramiro y Ladronera, Dehesas de Jerez, Puerto Peña-Los Golondrinos y Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  3. 3 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  7. 7 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  8. 8

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  9. 9 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  10. 10

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ejecutivo tramitará cambios en los límites de 39 zonas ZEPA en Extremadura