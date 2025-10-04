HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Celebración de una actividad de la Semana de Extremadura en la Escuela en Badajoz el año pasado. HOY

Educación prepara la asignatura que enseñará la aportación de los extremeños al mundo

La Junta confirma que alumnos de la ESO podrán estudiar la materia de Extremestiza desde el próximo curso

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Gloria es de San Vicente de Alcántara y nació en 1998. «Nunca en el colegio ni en el instituto me enseñaron quiénes son los escritores ... o pintores extremeños más importantes», reconoce a este diario. Con la asignatura Extremestiza, a partir del curso que viene, la Junta de Extremadura quiere poner remedio a este vacío de conocimientos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  8. 8 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Educación prepara la asignatura que enseñará la aportación de los extremeños al mundo

Educación prepara la asignatura que enseñará la aportación de los extremeños al mundo