Educación prepara la asignatura que enseñará la aportación de los extremeños al mundo

Gloria es de San Vicente de Alcántara y nació en 1998. «Nunca en el colegio ni en el instituto me enseñaron quiénes son los escritores ... o pintores extremeños más importantes», reconoce a este diario. Con la asignatura Extremestiza, a partir del curso que viene, la Junta de Extremadura quiere poner remedio a este vacío de conocimientos.

Hay que recordar que el estudio de la comunidad en el aula se abordó tímidamente cuando se aprobó el Estatuto de Extremadura en 1983, y de una manera más dinámica con la celebración de la Semana de Extremadura en la Escuela, idea que arrancó en 1977 y duró hasta finales de los noventa con un vigor que ya ha decaído, aunque sigue celebrándose para reforzar la identidad extremeña entre los escolares. La próxima tendrá lugar del 23 al 27 de febrero de 2026, según el calendario escolar publicado en el DOE del pasado 12 de junio, donde se habla de «fomentar la formación en la cultura y el patrimonio de nuestra región y el reconocimiento de las particularidades y la singularidad de la Escuela Rural».

El estado de las autonomías surgió tras la Constitución de 1978 y se configuró entre 1979 y 1983. Concretamente, un 25 de febrero de aquel año se aprobó el Estatuto de Extremadura. Y fue en 1985 cuando llegaron a las aulas de la Educación General Básica (EGB) libros de texto con un temario dedicado exclusivamente a la comunidad autónoma. Incluía desde el himno de Extremadura (aprobado ese mismo año) a aspectos básicos como que la economía se basa en el sector primario, los principales cultivos o un repaso a artistas y literatos extremeños.

Estos conocimientos, normalmente enmarcados en la asignatura de Geografía e Historia, se fueron diluyendo en función de las preferencias del docente.

Aún en una fase inicial

Dentro de un año una asignatura basada en la identidad vuelve a las aulas, pero con un enfoque vinculado a los lazos con América. Lo anunció la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el pasado mes de julio en el debate sobre el estado de la región, cuando manifestó que el próximo curso 2026/27 se implantará la asignatura optativa Extremestiza en las aulas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Según explican desde la Consejería de Educación, aún no hay nada concreto. En estos momentos están en la fase inicial y lo único que se ha hecho es diseñar qué perfiles integrarán el comité de expertos que alumbrará esta nueva asignatura.

Este grupo que concretará los contenidos aún está por designar, pero se sabe que estará compuesto por profesores universitarios, técnicos de la Consejería de Cultura, un miembro de la Real Academia Extremeña de la Historia (aún no tienen conocimiento de este comité, han explicado a este diario) y profesores de Secundaria de diferentes materias. «Se encargarán de desarrollar lo que tienen que ser los objetivos y los contenidos», explican desde la Junta.

A continuación, en base a sus propuestas, «los profesores de Secundaria que forman parte del grupo de trabajo elaborarán un borrador de decreto de la materia», pues hay que modificar el currículo de la ESO vigente para incluir esta nueva materia optativa. Una vez definidas estas cuestiones, por último, «se establecerán los perfiles de profesionales que puedan impartir la materia».

Lo que sí se conoce es el enfoque que se quiere dar a la nueva asignatura Extremestiza. «La intención es que fomente el conocimiento sobre la historia de América, la contribución de hombres y mujeres extremeños a la Hispanidad y el mestizaje como elemento enriquecedor de culturas», indican desde Educación.

Antecedentes en un podcast

En este sentido, añaden que «el objetivo fundamental de esta asignatura optativa es que los alumnos conozcan y valoren las aportaciones de los extremeños en el devenir histórico, reconociendo los logros de figuras destacadas en todos los ámbitos, como descubridores, músicos, pintores, escritores, personas de reconocido prestigio y así afianzar la identidad extremeña y nuestra innegable aportación a la historia de España y del mundo».

Hay que saber que el antecedente de la futura asignatura se encuentra el concurso Extremestiza Podcast, un proyecto educativo y cultural que busca fomentar la creatividad en jóvenes de 12 a 14 años a través del medio sonoro y el patrimonio gastronómico compartido entre Extremadura y Perú y que dentro de doce meses, con algunos retoques, se convertirá en materia de examen.