Educación fomentará la programación y la robótica desde la etapa infantil

Robots programables desde la etapa infantil, cámaras de inteligencia artificial y cubos interactivos. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura comprará más de ... 43.000 dispositivos para fomentar la digitalización, el pensamiento computacional y la programación en los centros de la región, entre los que se incluirán equipos destinados a las edades más tempranas del sistema de enseñanza.

Educación ha convocado un concurso dotado con cerca de 5,6 millones de euros para la adquisición de estos equipos y de material didáctico correspondiente para que los docentes extremeños puedan sacarles el máximo partido. El contrato tiene un plazo de ejecución de dos meses, por lo que se estima que el material estará disponible a comienzos del próximo año.

Este nuevo contrato forma parte del programa de cooperación territorial (iniciativas que se ponen en marcha con la colaboración del Gobierno central y las comunidades autónomas) Código Escuela 4.0, que pretende capacitar al profesorado, poner a disposición de los docentes recursos educativos abiertos y dotar a los centros educativos de dispositivos de programación y robótica. Extremadura ha recibido cerca de 10,6 millones de euros para esos fines.

Código Escuela 4.0 se enmarca a su vez en el Plan de Digitalización y de Competencias Digitales del Sistema Educativo, que recoge las iniciativas del Ministerio de Educación para mejorar las competencias digitales en el ámbito educativo.

De forma paralela a este programa, la Junta de Extremadura lleva años invirtiendo en la adquisición de equipos informáticos, tabletas, pizarras digitales y aulas interactivas. Ahora se da un paso más con un contrato para centros públicos que tiene como aspecto más destacado la compra de dispositivos destinados a la etapa infantil para niños a partir de 3 años.

En concreto, la actuación contempla para estos centros la adquisición de 1.854 robots de suelo, 1.854 robots programables y otros tantos juegos de ladrillos encajables (tipo Lego o similar); así como 1.012 tapetes con letras y números para usar con el robot de suelo.

La inversión en esta etapa, que asciende a 1,47 millones de euros, se completa con treinta recursos educativos abiertos (REA). Se trata de situaciones de aprendizaje que faciliten la labor pedagógica de los docentes, ayudándoles a adquirir conocimientos y orientar las prácticas didácticas sobre pensamiento computacional, programación y robótica educativa para implementarlo en el aula con los nuevos dispositivos adquiridos. Este es el elemento más caro del contrato, ya que cada unidad cuesta 1.000 euros. Asimismo, este lote, al igual que el resto, contiene un apartado para el servicio de soporte técnico, que se prestará mediante vídeos explicativos para los docentes.

En cuanto a Educación Primaria, se adquirirán 2.381 robots programables de suelo y otras tantas placas microcontroladoras, 4.077 tarjetas programables y 2.346 robots construibles. Este lote, que cuenta con más de 2,2 millones de euros, también incluye la compra de 1.779 cámaras de inteligencia artificial, 1.755 kits educativos (con placa base y sensores ambientales para proyectos de ciencias), un millar de portátiles con funda y otras tantas estaciones de carga. Asimismo, contempla 114 REA.

Por último, en Secundaria el suministro abarca robots construibles, placas controladoras, tarjetas, cámaras IA y kits educativos con características más avanzadas, a lo que se añaden robots móviles con motores, equipos de electrónica y programación y cubos interactivos para visualización y manipulación de objetos digitales. También se incluyen 136 impresoras 3D y 816 tabletas con funda, así como 110 REA. El presupuesto en este apartado pasa de 1,9 millones de euros.

Pensamiento computacional

La documentación del contrato señala que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están cambiando la realidad en la que vivimos, por lo que «la escuela se encuentra frente a un escenario que plantea grandes retos para adaptarse y dar respuesta a las nuevas demandas educativas de una sociedad cambiante y crecientemente digitalizada».

«Para ello, es necesario que el alumnado, como parte del proceso de desarrollo de su competencia digital, tenga la oportunidad, entre otros, de iniciarse en la programación informática, mediante el uso de lenguajes de programación adaptados a su nivel madurativo», añade.

Con ese fin, se pretende facilitar el acercamiento a lenguajes de programación adaptados y a dispositivos robóticos amigables para el alumnado de todas las edades y accesibles para el profesorado no especialista «desde las primeras etapas educativas».

«Este contrato surge de la necesidad de dotar a las aulas de los centros educativos con los recursos didácticos necesarios para incorporar la robótica educativa y el pensamiento computacional en los procesos de enseñanza y aprendizaje», recoge el pliego de condiciones de este nuevo contrato.