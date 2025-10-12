HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
Participantes en la liga extremeña de robótica educativa de Extremadura. HOY

Educación fomentará la programación y la robótica desde la etapa infantil

La Junta comprará más de 43.000 dispositivos por 5,6 millones para fomentar la digitalización y la computación en los centros extremeños

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Robots programables desde la etapa infantil, cámaras de inteligencia artificial y cubos interactivos. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura comprará más de ... 43.000 dispositivos para fomentar la digitalización, el pensamiento computacional y la programación en los centros de la región, entre los que se incluirán equipos destinados a las edades más tempranas del sistema de enseñanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  4. 4 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  5. 5 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  6. 6 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  7. 7 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  8. 8 Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria
  9. 9

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  10. 10

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Educación fomentará la programación y la robótica desde la etapa infantil

Educación fomentará la programación y la robótica desde la etapa infantil