Educación debe pagar a una interina la jefatura de departamento

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha dictado una sentencia favorable al sindicato PIDE y reconoce el derecho de una ... sustituta docente a percibir el complemento de jefatura de departamento que la administración le denegó. La Consejería de Educación debe por eso abonar ahora a la recurrente la cantidad de 717,14 euros, importe del complemento del desempeño de esa labor.

El fallo, que impone también el pago de las costas a la administración, lo ha dado a conocer el sindicato. «Es claro y tajante y no deja lugar a dudas», valora la central. «El no haber sido nombrada formalmente la recurrente como jefa del departamento no es razón para no abonarle el complemento retributivo asociado a esa jefatura cuando consta plenamente acreditado el desempeño de la misma», explica PIDE.

La sentencia procede además «a la inaplicación de los reglamentos invocados por la administración para denegar el complemento, en cuanto exigen que el nombramiento de jefe de departamento debe recaer en personal con destino definitivo en el centro, por ser discriminatorio». Por lo que, añade el sindicato, «deja una puerta abierta para reclamar también a todos aquellos docentes con plaza fija y que no les pagan la jefatura de departamento en los meses de verano porque no tienen destino definitivo en el centro, bien porque se encuentran en comisión de servicio o en cualquier otra situación».

Con esta nueva sentencia, concluye la central, «se sigue avanzando en acabar con la discriminación a los docentes de Extremadura».