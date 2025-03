Educación confirma solo 10 casos de acoso de las 119 denuncias registradas en los colegios extremeños

Los centros educativos de la región -941 sostenidos con fondos públicos y otros 42 de titularidad privada- registraron el curso pasado 119 denuncias de acoso ... escolar, pero solo 10 de ellas fueron confirmadas como tales: ocho casos de acoso y dos de ciberacoso. Son los datos que ha dado a conocer esta mañana la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, durante la reunión del pleno del observatorio de convivencia escolar.

La consejera no ha explicado a qué se debe la diferencia notable que se produce entre las denuncias y los casos confirmados. Solo que es el resultado de una investigación exhaustiva que se lleva a cabo cada vez que hay una denuncia para evitar que el supuesto maltratador quede marcado sin motivo para ello.

Más allá de esta diferencia, la consejera ha querido resaltar la disminución de los casos de acoso que se ha producido en la región durante el curso pasado en comparación con el anterior, «en el que el número de casos confirmados ascendió a 19, de los que 12 fueron de acoso y 7 de ciberacoso».

Según la consejera, «las diferentes medidas que estamos realizando para concienciar y sensibilizar, cursos formativos y charlas, están dando resultado». También la iniciativa 'Ayuda entre iguales', por la que alumnos de cursos superiores tutorizan a menores. «Este programa está teniendo un resultado espectacular, porque para un menor no es lo mismo que el mensaje se lo dé otro alumno, un compañero, que un docente o un adulto».

No obstante, a pesar de la mejora, «estamos contentos pero no satisfechos», ha querido dejar claro la consejera. «No lo podemos estar mientras haya un solo caso de acoso», ha dicho, y por eso se continuará trabajando tanto en medidas ya en marcha como otras que se recojan en la nueva ley de convivencia escolar de Extremadura. «Está muy avanzada y pronto entregaremos el borrador para sumar las sugerencias de la comunidad educativa». Esta ley, «que recogerá los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema educativo, como es la inteligencia artificial», es otro de los puntos tratados esta mañana en la reunión del pleno del observatorio en la que no han estado los sindicatos docentes.

La subida salarial

Los representantes de las cinco centrales educativas -PIDE, CSIF, ANPE, CC OO y UGT- han abandonado la reunión en señal de protesta por la falta de acuerdo en la subida salarial de los docentes después de entregar un escrito en el que explican que han adoptado esta medida «para mostrar nuestro más rotundo rechazo a la ruptura unilateral de la Consejería de Educación de las negociaciones para conseguir la homologación salarial de los docentes de Extremadura con el resto de las comunidades autónomas«.

Los sindicatos mantienen que los maestros y profesores de la región «tendrán en breve las peores retribuciones de España, ya que la propuesta de la consejería está muy alejada de la media del personal docente a nivel nacional y no dignifica su labor«.

El abandono del pleno del observatorio es solo la primera acción de protesta que llevarán a cabo para exigir que se suba el sueldo de los docentes en Extremadura. Un aspecto en el que persiste la falta de acuerdo con la consejería dada la distancia que hay entre los 30 euros al mes que oferta la administración y los 300 euros que reclaman las centrales.

No obstante, Mercedes Vaquera ha querido recordar esta mañana que la propuesta de la consejería incluye también la negociación de la carrera profesional para los docentes, que ya cobran el resto de funcionarios de la Junta, «y que supone una retribución en función de su implicación y méritos». Sin embargo, ha dicho también la consejera, «lo que quieren los sindicatos es una subida lineal y transversal para todos y esto supone mucho dinero; hay que ser conscientes de los recursos que tenemos y de la necesidad de mantener un sistema educativo sostenible».

La consejera ha lamentado que los sindicatos hayan abandonado el pleno del observatorio de la convivencia. «Lo respeto, pero creo que la convivencia escolar es un tema demasiado importante como para decidir no participar en este foro; hay otros para iniciar las protestas».