«Ni los ecologistas ni la red Natura 2000 tienen la culpa de los incendios forestales»

Begoña García Bernal (Cáceres, 51 años, licenciada en Derecho), afronta su sexto verano como consejera de la Junta, ahora al frente de Agricultura, Desarrollo Rural, ... Población y Territorio. De todos ellos, este figurará entre los más complicados, por los incendios forestales. Uno arrasó 3.239 hectáreas en Las Hurdes, y otro 2.864 en Casas de Miravete, Jaraicejo y Romangordo, casi 400 de ellas en el parque nacional de Monfragüe.

–¿Qué se va a hacer ahora en las zonas quemadas?

–Haremos nuestras obras de emergencia forestal, como hacemos siempre. Pero en temporada de riesgo alto no se puede, está prohibido usar la maquinaria necesaria.

–¿Le trasladan los técnicos del Infoex su preocupación por las condiciones meteorológicas, propicias para que se repitan grandes incendios?

–No podemos adivinar el futuro, pero sí ser precavidos. Desde el 23 de mayo, el plan Infoex está activado al cien por cien. Bueno, un 99,78%. Todos los servicios de extinción están de guardia. Hay que estar tranquilos pero ser prudentes y estar ojo avizor.

–¿Falló algo en el ataque a los incendios de Hurdes y Monfragüe?

–Tenemos el mejor servicio público de extinción de incendios forestales de este país. De sus mil trabajadores, ochocientos están en la relación de puestos de trabajo y están empleados todo el año. Tenemos 278 agentes del Medio Natural, que son los directores de extinción en los pequeños incendios. Yo estoy en permanente contacto con el mando único. Tanto es así que estoy muchas veces en el Centro Operativo Regional en Cáceres y otras veces en el 112. Y me he pasado una semana en el puesto de mando avanzado entre Las Hurdes y Casas de Miravete. A toro pasado, se puede opinar cualquier cosa sobre los incendios. El primer medio que llega al incendio de Las Hurdes es un helicóptero con un piloto que tiene una experiencia dilatada. Y había retenes y agentes del Medio Natural. Pero la situación meteorológica que hemos tenido... Ni en Las Hurdes ni en Casas de Miravete ha ardido una sola casa. Han estado el Infoex y las BRIF, la UME, los bomberos urbanos de la Diputación de Cáceres y de la de Badajoz. Se ha hecho una defensa de los municipios impresionante. No tengo nada más que agradecimiento para la gente que se ha estado jugando la vida. Tenía que haber visto cómo trabajaban en esos valles de Las Hurdes haciendo contrafuegos y cortafuegos. Lo que ha sucedido en Las Hurdes, con un incendio de un potencial enorme, no lo ha vivido la comarca en ninguno de los otros grandes incendios que ha sufrido. Cualquier incendio, por pequeño que sea, es importante, pero hay que ponerlo todo en sus justos términos. Y frente a opiniones, criterios técnicos.

–El alcalde de Ladrillar asegura que en los primeros momentos del incendio, el operativo falló...

–Entiendo la preocupación de los alcaldes, su desazón al ver quemado su término municipal, pero no voy a entrar en lo que opinan. Lo que sí digo es que en cualquier incendio, y más en los de esta categoría, quien decide es el mando único, y el del Infoex es impecable. No voy a hacer ninguna valoración más a opiniones que entiendo pero no comparto.

–En Monfragüe hay vecinos que creen que se priorizó que el fuego no entrara en el parque nacional, donde acabó entrando. ¿Qué les diría?

–Son opiniones. ¿Se quemó alguna vivienda en Casas de Miravete? Recuerdo un contrafuego que se hizo en Jaraicejo, en una situación muy peligrosa porque las llamas eran de 60 metros. Había un cortijo en el medio y fueron a defenderlo. Si hubiéramos priorizado una cosa frente a otra, habrían ardido casas. Y para eso se evacúa preventivamente. Por eso hay una coordinación absoluta entre el servicio de extinción de incendios, el de emergencias y el 112. En cualquier incendio de esta envergadura, la prioridad es la vida de la gente, y no les ha ocurrido nada ni a los vecinos de la zona ni a los intervinientes, que créame, se juegan la vida.

–¿Cómo explican los mandos del Infoex que suframos incendios tan voraces?

–Por la situación meteorológica, y el combustible dispuesto a arder. Pero no ocurre solo en Extremadura. ¿Cuántas miles de hectáreas se han quemado en Castilla y León y en Andalucía? ¿Cuántas se están quemando ahora en Castilla La Mancha y en Galicia? ¿Qué está pasando en Portugal, Francia o Italia? Si hacemos una comparativa objetiva, Extremadura no sale malparada.

–¿Cuánta culpa tiene la Junta de que en el monte haya más combustible del que debería?

–La responsabilidad es de todos, no solo de la Junta. Después del incendio en la Sierra de Gata en el año 2015, se inició el proyecto Mosaico, que supuso un cambio en el modelo de política forestal que se venía aplicando desde los años 60. Y evidentemente, ni en cuatro ni en ocho años se va a cambiar la política forestal entera. El cambio se dará a medio y largo plazo. En el Mosaico, que era un proyecto piloto y no la panacea, hemos invertido más de 600.000 euros. Con él hemos hecho 40 hectáreas de cultivos cortafuegos en Pinofranqueado. Y con los fondos de reactivación y resiliencia, tenemos 3,5 millones para hacerlos en Villasbuenas de Gata, Descargamaría y Serradilla. Se han construido dos naves ganaderas en Hernán Pérez y una en Pinofranqueado, y hay en proyecto trece más en la provincia de Cáceres y tres en la de Badajoz, en La Siberia. Y hay siete pastores a los que se paga para que su ganado pastoree y así se reduzca el combustible. En 2017 aprobamos los decretos que permiten a la administración entrar a limpiar montes privados del valle del Árrago, donde nadie había entrado en 50 años, y de Jola. Aparte de esto, estamos terminando un decreto de ampliación de zonas de alto riesgo de incendios en Sierra de San Pedro, para poder entrar en La Montaña, en Cáceres, que es también una zona complicada. Además, hemos invertido millón y medio en ejecutar los planes periurbanos de montes públicos de Hurdes y Sierra de Gata. Y dedicaremos 4,5 millones más a ejecutar en estas dos comarcas más planes periurbanos. Todo esto conforma una nueva política forestal. Se están haciendo muchas cosas. ¿Es suficiente? Nunca lo es. Un 85% de la superficie de Las Hurdes es forestal.

Ampliar Personal y herramientas móviles del plan Infoex en el incendio de Las Hurdes. hoy

–Pese a todas estas actuaciones, el monte sigue sucio. De no estarlo, no habríamos visto los incendios que hemos visto en Hurdes y Monfragüe...

–El monte está listo para arder siempre. Si además le añadimos las olas de calor y las puntas de temperatura, humedad y viento que hemos tenido... Extremadura tiene un acuerdo marco de política forestal, aprobado en diciembre del año pasado, que no tiene ninguna otra comunidad autónoma. Fue adjudicado en junio a setenta empresas. Son 42 proyectos y casi 22 millones de inversión, de los que ahora se están ejecutando 7,5 en prevención de incendios y selvicultura. Y los ayuntamientos están licitando aprovechamientos madereros. Con la masa forestal que tiene esta región, es imposible tenerlo todo limpio.

–Seis años y 600.000 euros después, ¿cuántas hectáreas de paisaje en mosaico en Las Hurdes y Sierra de Gata? Está el cortafuegos de 40 hectáreas que ha comentado. ¿Y qué más?

–Cortafuegos, no. Cultivo cortafuegos, que es distinto. Se harán los que he comentado en Serradilla, Villasbuenas de Gata y Descargamaría. En los tres últimos años se han pastoreado 1.400 hectáreas con los siete pastores que he comentado. Y el Infoex hace prevención todo el año. Porque los bomberos forestales trabajan todo el año. Hacen prevención, cortafuegos y líneas de defensa. ¿Y si no, cómo es posible que en Hurdes hayan ardido solo 3.200 hectáreas, lógicamente poniendo la palabra solo entre comillas? Es la comarca española con más cortafuegos, líneas de defensa y pistas forestales. No lo digo yo. Lo dicen los técnicos del Infoex.

–Los cortafuegos son una medida obsoleta, decían esta semana 41 asociaciones del norte extremeño en un comunicado crítico con la administración...

–Pues es lo que ha permitido a los equipos del Infoex y la maquinaria entrar en los montes. El fuego de Casas de Miravete se saltó una autovía, qué mejor cortafuego que una autovía... No podemos dejar de hacerlos. Son necesarios para que entren el personal y la maquinaria. Hace dos o tres años hubo un incendio en el valle del Jola (en Valencia de Alcántara) y el camino de apoyo a la extinción que habíamos hecho sirvió para que todos los medios de extinción entraran y salieran y atacaran a las llamas directamente y no progresaran más.

–Esas asociaciones dicen que el proyecto Mosaico «está siendo sistemática bloqueado por técnicos comarcales de la administración desde su inicio»...

–Es que, de verdad, yo... Todos los planteamientos que ha hecho el proyecto Mosaico se han tenido en cuenta por esta Consejería dentro de sus competencias. Hemos hecho todo lo posible por hacer viable las ideas planteadas. Pero es que las ideas no basta con plantearlas. Hay que escribirlas, proyectarlas, presentarlas, y tienen que entrar los informes medioambientales de otras consejerías...

–«Desde que somos red Natura 2000, aquí no hay quien haga nada». Lo decía el otro día en HOY el alcalde de Ladrillar. ¿Está de acuerdo?

–No es competencia de esta Consejería. Dicho esto, trabas medioambientales, hay. Negarlo sería faltar a la verdad. Pero esto me recuerda a la expresión del embudo ancho para mí y el estrecho para los demás. Nosotros recibimos dinero de la Unión Europea (por estar en la red Natura 2000), y eso tiene sus pros y sus contras. La contra es que estamos sometidos a informes de impacto ambiental o de afección, que hay que cumplir. ¿Qué hay que simplificar la parte medioambiental? Seguro. Y me consta que la consejería de Transición Ecológica trabaja en ello.

–«Si solo planteamos figuras de conservación y no de gestión, nuestros montes solo tienen un destino final trágico: arder». Esto lo dice la Asociación de Bomberos Forestales de Incendios de Extremadura, o sea, quienes apagan los fuegos...

–Pero si pregunta a otra gente, no le dirá esto. Vincular los incendios forestales al exceso de conservación y a la ecología es muy simplista. Estoy absolutamente convencida. Los ecologistas no son los responsables de los incendios forestales. Ni las figuras de conservación de la naturaleza. Los incendios tienen varias causas: meteorológicas, el cambio climático, el abandono del mundo rural... La gente no quiere trabajar de cabrero en el monte. Ahora tenemos un abanico de posibilidad de gestión del monte, por ejemplo con la resina. Estamos trabajando con el Ministerio con la Secretaría general de reto demográfico en un proyecto productivo de construcción de una empresa de resina en la Sierra de Gata, donde hay un montón de resineros. Si uno es resinero, cuidará el monte en el que trabaja. Y también es el momento de la biomasa. Aquí tenemos dos empresas muy importantes, que son Acciona en Miajadas y Emce en Mérida. Y hay una empresa que tiene ya calificación urbanística en Villasbuenas de Gata. Todo el mundo tiene que operar. Hay muchas opciones: pastoreo, gestión del monte, ruptura de la masa forestal, gestión energética...

–¿Y no debería Extremadura estar aprovechando más su biomasa desde hace años?

–Estamos licitando mucho el aprovechamiento de madera y biomasa, pero es un asunto en el que tiene que entrar la empresa privada, que cuando le interesa lo hace. Acciona está pendiente de iniciar la construcción de una fábrica de biomasa eléctrica en Logrosán. Tiene los terrenos, ha presentado el proyecto y está a expensas de un trámite con el Ministerio de Transición Ecológica. Y ni Acciona ni Emce se están metiendo en el monte a sacar la biomasa, sino que se lo están contratando a pequeñas empresas forestales de la zona.

–Queda claro que no está de acuerdo con el consejero castellanoleonés que afirmó que la culpa de los incendios la tienen los ecologistas...

–En el tema de incendios y emergencias, bien haríamos en no politizarlo, porque nos puede pasar a cualquiera y puede morir gente. Debemos ser prudentes.

Ampliar Personal del plan regional contra los incendios interviene en Valverde del Fresno, hace unos días. hoy

–Ha citado la despoblación rural. Sobre ella tenemos comisiones, grupos de trabajo, decálogos de lo que hay que hacer... Pero los datos de despoblación no han mejorado en los últimos años lo más mínimo...

–Yo no he vinculado reto demográfico e incendios forestales. Yo hablo de algo que no tiene nada que ver, que son las nuevas formas de vida. Lo estamos viendo en el campo: cuesta mucho encontrar trabajadores para la recogida de la fruta o el tabaco. La gente quiere trabajos más cómodos y estables que esos, y es lógico. Reto demográfico significa diversificación, o sea, que el mundo rural no viva solo de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Esta región tiene un potencial turístico y de servicio enorme. Un ejemplo es el centro de atención a la discapacidad de Aspace en una alquería de Las Hurdes. Buscamos que la gente no tenga que salir de su territorio para vivir. A eso deben tender las políticas de reto demográfico. Y la gestión forestal ayuda, pero no es la panacea.

–¿Tienen idea de por qué se quema sistemáticamente la Garganta de los Infiernos?

–No entiendo los incendios intencionados. No puede ser lo que ha pasado en Jerte ni lo que pasó el otro día en Valverde del Fresno, con seis focos. La gente en los pueblos tiene que señalar y decir lo que cree que puede haber pasado. El otro día, en Talayuela fue intencionado. En un pinar, que cuando el fuego entra en un pinar, no sabemos cómo sale.

–¿En el caso concreto de la Garganta de los Infiernos les trasladan alguna hipótesis? Se suele hablar de los intereses cinegéticos...

–Es una zona de media montaña sin intereses cinegéticos. Sí los hubo en en el de hace unos años que empezó ahí y se extendió por La Vera, y que motivó que sacara una resolución prohibiendo la actividad cinegética. Pero esta vez no. No debemos vincular caza e incendios. Porque la caza también ayuda al mantenimiento de la biodiversidad.

–Deduzco de sus respuestas que defiende un cambio en las políticas forestales...

–Hay que cambiar algunas políticas medioambientales.

–¿Cuál es la diferencia?

–En la gestión forestal estamos haciéndolo, con los cultivos cortafuegos y licitando obras forestales como nunca, para gestionar el monte. Pero necesitamos flexibilización, que no vía libre, a los trámites. Si la ley marca que para autorizar una entresaca de corcho o una poda tengo que tener un informe de afección, perfecto, pero hay que ser ágiles y simplificar trámites administrativos, que es algo que este gobierno de Guillermo Fernández Vara está haciendo porque está en su frontispicio hacerlo en todos los ámbitos, no solo el forestal.

–¿Está diciendo que la propia Junta encuentra en la excesiva protección ambiental un muro para sacar adelante sus proyectos?

–No. No le he dicho eso. He hablado de simplificar trámites, no de eliminar proteccionismo. Que haya parques nacionales, monumentos naturales o Red Natura 2000 no implica falta de gestión ni incendios forestales. Necesitamos ser más rápidos. Nos cuestan los cambios.

–¿Y esto cómo se consigue?

–Con pasos como el acuerdo marco que comenté antes, que nos permite licitar todos los lotes en seis meses en vez de ir licitando cada uno hasta los 22 millones de euros, que es algo que llevaría años. Nadie creyó al principio en mí con esta iniciativa, porque era algo que no existía en este país. Y fue precisamente el servicio de gestión forestal quien sí creyó en este planeamiento. Y gracias a ellos y a la ayuda de la Abogacía General y la comisión jurídica, hemos sacado adelante esa nueva forma de licitar, que agiliza procesos.