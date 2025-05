Ecologistas en Acción alega contra el nuevo decreto de zepas porque «busca salvar Valdecañas»

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 26 de mayo 2025, 21:12 | Actualizado 21:46h. Comenta Compartir

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el proyecto de decreto en el que la Junta de Extremadura redefine los límites de once zepas ( ... zonas de especial protección de aves), una de ellas la del embalse de Valdecañas, al entender que se trata de «una maniobra para evitar el derribo» del complejo residencial y de ocioMarina Isla Valdecañas, cuya demolición fue ordenada por dos sentencias que no se han ejecutado porque están pendiente de que el Tribunal Constitucionalresuelva varios recursos que piden que el resort no se eche abajo.

Lo que plantea el proyecto de decreto, que está en fase de alegaciones, es la necesidad de delimitar de nuevo once zepas (ocho embalses, dos charcas y un complejo lagunar), en todos los casos «con el objetivo de corregir errores cartográficos cometidos en el momento de delimitar estos espacios», asegura la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. En concreto, se trata de que los límites de la zona protegida coincidan con los de la zona inundable. «La funcionalidad ecológica de una zepa no se limita a la superficie inundada», defiende la asociación conservacionista Según la asociación conservacionista, el Gobierno regional argumenta en el nuevo texto legal «que Marina Isla Valdecañas no está en zona inundable y ha perdido su valor ecológico, una interpretación jurídica y ecológica que incumple la Directiva Aves (2009/147/CE) y lo que ya señaló el Tribunal de Justicia de la UE relacionado con la imposibilidad de desproteger territorio por razones políticas, económicas y urbanísticas«. La Directiva Aves «La funcionalidad ecológica de una zepa no se limita a la superficie inundada«, sostiene Ecologistas en Acción, antes de añadir que «tanto la directiva Aves como el Manual de designación de zepas de la Comisión Europea reconocen como hábitat de interés zonas no inundables si sirven de refugio, nidificación, alimentación o descanso». «Si se aceptase la argumentación de este decreto extremeño, entonces habría que desclasificar cientos de islas, playas, cortados o zonas ribereñas de cientos de embalses de España y Europa», afirma el colectivo que junto a Adenex inició la causa judicial hace ya casi veinte años. Dado que el nuevo decreto no basa la redefinición de los límites del espacio protegido en un cambio en sus valores naturales, la asociación pide «que se retire definitivamente». La redefinición de límites en 11 zepas implicará aumentar la superficie protegida en 1.094 hectáreas y reducirla en 324, detalla la Junta La versión de la Junta es que «en todas estas zepas, la descripción textual de sus límites no coincide exactamente con su representación gráfica de las cotas de máximo llenado, puesto que se realizó tomando como referencia la cartografía sobre mapas en papel y a una escala inadecuada«. »Los avances tecnológicos actuales -amplía la Consejería- nos permiten establecer con total precisión el trazado de las cotas de máximo llenado de los embalses o lagunas, y corregir los errores existentes«. «Mantiene o mejora la protección de aves» El resultado de este replanteamiento es «que se aumenta la superficie de las zepas en 1.094 hectáreas y se reduce en 324», detalla Agricultura, que añade que «los ajustes realizados mantienen o mejoran la representación y protección de las especies de aves de interés comunitario presentes en estas zepas«. El análisis que ha derivado en los cambios recogidos en el proyecto de decreto se hizo sobre un total de 29 zonas de especial protección de aves, y determinó que no hacía falta tocar los límites de 17 de ellas. Las 11 zepas afectadas son las de los embalses de Vegas Altas, Borbollón, Alcántara, Arrocampo, Brozas, Horno-Tejero, Valdecañas y Valuencia, las charcas de La Torre y la de dehesa boyal de Navalmoral, y por último, el complejo lagunar Ejido Nuevo.

