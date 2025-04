Jorge Rivero Díaz (Santa Marta de los Barros, 1997), actor y estudiante de Arte Dramático. Su padre, albañil y agricultor; su madre, ama de casa; ... su hermano, peluquero. «No soy de clase media, sino de clase obrera». A través de la tele americana, se introdujo en el mundo del cabaret y el drag. Se inventó un personaje, Femurosa, y empezó a trabajar como drag queen en fiestas. En 2021, sube por primera vez a un escenario importante: Gran Teatro de Cáceres con la compañía de J. C. Corrales. Este verano, ha estado de gira con la Fundación Triángulo con Raquel Palma. Como Femurosa, ha actuado en el Wizzink Center y acaba de hacer 30 drag shows.

–¿Se puede vivir del drag?

–Vivo de esto en Extremadura y vivo muy bien. Los empresarios suelen aprovecharse un poco: para ellos están los actores serios y luego las drag queen. Pero tardo dos horas y media en vestirme, maquillarme, peinarme… Me encanta el drag, es una forma de darme a conocer, de pasármelo bien y de desarrollar mis facultades.

–¿Qué facultades?

–La comedia, el canto, la creatividad, la disciplina… Soy obsesivo con el trabajo, me lo curro mucho. En los shows canto de verdad, no hago play back. Esto no es normal. Las drags suelen centrarse más en la acrobacia, la danza y la interpretación textual. Yo estudié canto, me gusta cantar y mi número estrella es 'Eloise' de Tino Casal. También canto cuplé, musicales, Lola Flores, Rocío Jurado. La gente lo valora mucho.

–¿Es una drag picante?

–Soy una drag amable. En los 80, la heterodoxia y lo políticamente incorrecto era hacer comentarios despreciativos hacia el público y soltar frases sexuales. Ahora, lo revolucionario es ser una drag amable. La verdadera revolución está en la simpatía, no caer en chistes procaces, no reírse de los defectos del público, encontrar el humor más en el personaje que en el espectador. En algunos shows he de educar al público. Algunos creen que una drag es un mono de feria que sube al escenario por subirse, no entiende que eres un actor profesional. Se puede ser divertida sin ser grosera ni ineducada.

–Habla en femenino.

–Lo femenino me encanta. En lo femenino encuentro más belleza poética que en lo masculino, pero yo soy hombre cis. El cis género significa que te identificas como naciste y yo nací hombre, pero al drag se puede dedicar cualquiera independientemente de la raza, el género o la edad. Yo lo pondría como asignatura en Arte Dramático.

–¿Tímidos, mejores actores?

–En mi infancia era muy callado, pero el drag me ha ayudado a soltarme y romper la barrera de la timidez. En el drag llevo tantos colores que es como si viviera en Fiestas Kike (tienda de disfraces de Cáceres), por eso, al bajar del escenario, prefiero vivir en blanco y negro y sentirme invisible.

–¿Su familia?

–Ningún problema. Nunca me dijeron que estudiara otra cosa. Vienen a verme cuando actúo. La verdad es que he tenido poco drama en mi vida.

–¿Dónde se le puede ver?

–De septiembre a julio seré drag queen residente del bar Ku en Badajoz. Actuaré los sábados y algunos domingos haré el Baila Bingo con Julia y Lola, dos actrices. El 18 de octubre estaré en Cáceres en el Horteralia pinchando copla techno con Kímica & Legal y J. C. Corrales. Estrenamos el corto 'Miss España' dirigido por Nacho Vegas y preparamos un proyecto que tiene que ver con la ópera.

–¿No le tienta irse a Madrid? Igual triunfa y le dan la medalla de Extremadura.

–No he tenido esa necesidad. En Extremadura me siento querido. A lo mejor me gustaría aprender de otros públicos, conocer a otras drags. A veces, aquí me siento muy solito.