¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Los refugiados ucranianos Mamuka y Neonila Postoiuk en Mérida. J. M. ROMERO

Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida

La pareja denuncia que vivían en malas condiciones en Badajoz y que tampoco están bien atendidos en el albergue de El Carrascalejo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:35

Dos refugiados ucranianos afincados en Extremadura desde hace un año han sido trasladados del centro de acogida en el que vivían ... en Badajoz a un albergue de Mérida tras un conflicto grave con la asociación que gestiona su acogida en España. Los afectados, el matrimonio formado por Neonila y Mamuka Postoiuk, denuncian que las condiciones en las que vivían no eran buenas y que los reubicaron al quejarse, mientras que los responsables de la asociación Progestión aseguran que su traslado se debe a la apertura de un expediente sancionador.

