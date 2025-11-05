Dónde votar en las elecciones de Extremadura 2025: cómo saber tu colegio electoral Descubre las diferentes maneras de averiguar el colegio y la mesa a la que debes acudir para votar en estas próximas elecciones del 21-D

Irene Manzano Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:15

El pasado 27 de octubre, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, citaba a los extremeños en las urnas para finales de este año. El próximo 21 de diciembre los colegios electorales serán testigos de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, descubre aquí de qué manera saber a qué mesa y local tienes que acudir.

A partir del 3 de noviembre ya estarán disponibles los límites de las secciones electorales, sus colegios y las mesas correspondientes en los distintos Ayuntamientos y en el Boletín Oficial de cada Provincia. Para cualquier reclamación contra esta delimitación, los electores tendrán de plazo desde el 3 al 10 de noviembre para presentarla ante la Junta Electoral. Y, a partir del 11 de diciembre, se difundirá por Internet la selección definitiva de mesas y locales electorales por parte de la Oficina del Censo Electoral, que se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos.

¿Cómo saber en qué colegio y mesa me ha tocado?

Como es habitual, la Oficina del Censo Electoral enviará al domicilio que figura inscrito en el censo electoral, una tarjeta censal con información sobre el colegio, la mesa electoral y la dirección donde votar. Esta tarjeta solo es informativa y no debe presentarse en la mesa para realizar la votación. Cualquier cambio posterior que hubiera en estos datos, será comunicado mediante correo postal por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Los envíos de estas tarjetas censales se realizarán entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre.

Sin embargo, hay otras opciones para averiguar esta información. En cualquier momento, se puede acceder a estos datos a través de la Sede Electrónica del INE indicando la provincia y el municipio que figura inscrito en el Censo Electoral, además de la inicial del primer apellido. La otra forma también es a través de este portal, pero mediante la identificación Cl@ve, con la que se podrá obtener la información sobre la mesa y el colegio electoral.

Además, el mismo día de la votación en el propio local electoral, habrá un callejero con la información de las mesas según el domicilio de los electores. Para cualquier duda, desde el INE recomiendan llamar al teléfono gratuito de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral (OCE) de la provincia en cuestión.

Para saber dónde te toca votar, puedes:

- Consultar la Sede Electrónica del INE, identificándote con Cl@ve, para obtener tus datos de mesa y local.

- Esperar la tarjeta censal que llega por correo, aunque sirve solo para información (no la necesitas para votar).

Si tienes dudas el día de la votación, puedes recurrir a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamar al teléfono gratuito 900 343 232 para recibir orientación.