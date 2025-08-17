HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
Trámites de un ciudadano en una notaría. Hoy

Las donaciones de dinero de padres a hijos se cuadruplican desde 2019 en Extremadura

La exención fiscal del impuesto favorece que aumenten las ayudas económicas entre familiares destinadas a la compra de una casa

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:00

Una donación de 80.000 euros firma a principios de agosto una pareja en una notaría extremeña. Mientras esperan para formalizar el trámite, la ... madre explica que con ese dinero van a ayudar a su hija a comprarse una casa en la ciudad en la que trabaja. Sin ese apoyo económico de sus padres, ella no tendría capacidad de acceder a una vivienda en propiedad.

