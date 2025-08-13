Don Benito y Villanueva dejan a un lado la fusión

Don Benito y Villanueva de la Serena han dejado de hablar de la fusión de ambas poblaciones. Al menos, por ahora. Así se desprende ... de las respuestas que ayer ofrecieron ambas regidoras, Ana Belén Fernández y Elisabeth Medina, en su primera aparición conjunta tras la llegada de la segunda a la alcaldía del Ayuntamiento dombenitense.

«Ahora mismo estamos parados y no hay fecha de consulta», respondió Medina, que parece mantener la misma postura que en estos dos años de gobierno junto a Siempre Don Benito.

A su lado, de forma más prolija, apuntó su homóloga villanovense. «Poco tenemos que decir desde Villanueva y poco tenemos que añadir. Nosotros estamos en el mismo punto donde lo dejamos porque no pusimos impedimento a que la fusión fuese una realidad, como sí hizo Don Benito», afirmó Ana Belén Fernández.

Ninguna de las dos regidoras zanja por completo el asunto, pero las posturas siguen estando alejadas y ni siquiera ha habido en estas últimas semanas reuniones entre ambas. Así, ayer coincidieron por primera vez durante una visita a las obras de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), unas instalaciones comunes para ambas poblaciones, aunque no es el único proyecto en común.

Cabe recordar que actualmente se están ejecutando las obras del nuevo carril bici y acerado en la carretera Don Benito–Villanueva. Una unión física que avanza mientras se estanca en la parte política.

«Hemos tenido algún encuentro, pero no reunión oficial, ni se ha tratado este tema en profundidad», proseguió Fernández, que sí avanza la intención de sentarse a hablar «para ver qué es lo mejor para los ciudadanos». En ese sentido, aseguró que no influirá el hecho de que actualmente gobierne el PSOE en Villanueva y el PP en Don Benito, «pensaremos en el bien común, que es fundamental, independientemente de que tengamos posiciones ideológicas distintas».