El detenido por el crimen machista de Don Benito reconoció los hechos. E. Domeque
Violencia de género

El de Don Benito es el único crimen machista confirmado en un de los agostos menos mortíferos en España

El Ministerio de Igualdad también recaba datos por la muerte de una mujer de 54 años en Motril, sobre cuya expareja pesaba una orden de alejamiento

R. H.

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:44

Este mes de 2025 podría convertirse en uno de los agostos menos mortíferos de la violencia de género desde que hay registros, es decir, ... desde 2003, con un asesinato machista confirmado. Se trata de la muerte de una mujer de 34 años en Don Benito. Ilhan tenía 34 años, era de origen marroquí y madre de cuatro hijos. El Ministerio de Igualdad también recaba datos sobre otro presunto crimen machista ocurrido esta semana en Motril.El pasado miércoles, un hombre fue enviado a prisión tras presuntamente matar a su compañera sentimental en la localidad de Granada. El caso está bajo secreto de sumario.

