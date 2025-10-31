Elecciones generales, autonómicas y municipales ¿qué tienen de diferente?

Judith Rueda Viernes, 31 de octubre 2025, 08:44 Comenta Compartir

Con la repentina convocación de elecciones para la Asamblea de Extremadura realizada por María Guardiola se han generado muchas preguntas entre la población sobre el qué se está votando o qué está sucediendo. Para comenzar hay que hacer una clara diferenciación entre los tres tipos de elecciones comprendidas en el el sistema electoral español, que son las elecciones generales, autonómicas y municipales.

Elecciones generales

En estas se vota para elegir a los miembros de las Cortes Generales, es decir, el Congreso y Senado. De este Congreso partirá el candidato a la presidencia que será votado posteriormente por los diputados tras haber presentado su programa de Gobierno tratando de ganar la confianza de los diputados para ser formalizado Presidente.

Elecciones autonómicas

En las elecciones autonómicas se eligen a los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Este es el tipo de elecciones que han sido convocadas para el próximo 21 de diciembre en Extremadura. Al igual que en el Congreso, serán los miembros de la Asamblea de Extremadura los que elegirán al presidente, en este caso de la Junsta de Extremadura.

Elecciones municipales

En las elecciones municipales se eligen varios cargos depediendo del régimen del municipio, existen principalmente tipos de municipios, el que tiene Régimen de Concejo Abierto y el que no. El Régimen de Concejo Abierto implica que el municipio es gobernado por un alcalde y una asamblea, por lo que en caso de no contar con el, es gobernado por concejales. Por lo que en esta votación se eligen al alcalde y a la asamblea o a los concejales.

La única excepción a esta norma se encuentra en las Canarias, pues su gobierno se basa en Cabildos Insulares, es decir, cuentan con administración, órganos de gobierno y representación por cada isla, regidos por consejeros. Por lo que en estas elecciones se vota a los consejeros.

Los plazos de todos los tipos de elecciones se sitúa en cuatro años. Aunque en caso de no aprobarse los presupuestos, el presidente puede recurrir a disolver el gobierno o asamblea y convocar elecciones. El objetivo de esta acción es buscar nuevos diputados que puedan crear unos presupuestos nuevos y de esta manera se pueda realizar el gasto público correspondiente.

¿Qué significa que se hayan convocado elecciones?

Una vez convocadas elecciones el gobierno o asamblea deja de hacer sus funciones inmediatamente y se sustituye por la Diputación Permanente hasta que haya concluído el proceso electoral. Esta Diputación Permanente no gobierna, simplemente mantiene las funciones que tenía la asamblea mientras se producen las campañas electorales y se elige definitivamente una nueva para que la comunidad autónoma no quede desatendida en el proceso.