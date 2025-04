Diez desapariciones que buscan respuesta en Extremadura

La lista de denuncias activas por desaparición en Extremadura no es excesivamente larga. Algunos de los casos están fechados mucho tiempo atrás. Otros son relativamente ... recientes. Estos son algunos.

Provincia de Badajoz

Las hermanas Matilde y Manuela García Pozo, de 51 y 54 años respectivamente, permanecen desaparecidas desde que ardió la casa en la que vivían. Los bomberos localizaron el cadáver de una de ellas en el interior y las pruebas de ADN determinaron que se trata de una de las dos hermanas, pero no pueden precisar cuál. El otro cuerpo no ha sido hallado, tal vez por la altísima temperatura que se alcanzó, pero no se descarta que pudiera estar fuera de la vivienda cuando ocurrió el incendio. Por esta razón, hay una orden de búsqueda de las dos hermanas.

Juan Carlos Olalla, de 46 años de edad era vecino de Garlitos. Fue visto por última vez de 7 enero de 2024, cuando salió a dar un paseo por la sierra con su pareja y otro hombre. Después, se le perdió la pista. La denuncia de su desaparición no se interpuso formalmente hasta el 25 de enero. Juan Carlos mide 1,70 metros, tiene el pelo moreno claro y llevaba barba canosa.

Francisca Cadenas Márquez vivía en Hornachos. Fue vista por última vez el 9 de mayo de 2017 cuando tenía 59 años. Faltó de su domicilio desde las 23.00 horas. Había salido de su casa poco antes a acompañar a una amiga que tenía su coche aparcado en las inmediaciones de su domicilio.

Diego Hernán Elia Mosquera Cajía tenía 64 años cuando desapareció de su casa de Don Benito el 10 de agosto de 2019. Medía 1.83 de estatura y pesaba 80 kilos.

Diego Cascos desapareció el 1 de diciembre de 2009. Tenía en ese momento 82 años. En su pueblo, Campanario, era conocido como 'el sastre' por su profesión. Trabajó para la esposa de Hasán II de Marruecos y también para Lola Flores. El jefe de la Policía Local de Campanario, Benito Calvo, tenía la hipótesis de que podría haber viajado a Marruecos.

Provincia de Cáceres

José Antonio Martínez López, montañero catalán casado con una extremeña, desapareció el 29 de diciembre de 2022. Se le perdió la pista en el entorno del pico Calvitero en Cáceres, entre la sierra de Candelario y Béjar. Ese pico es el más alto de Extremadura. La Guardia Civil de montaña ha hecho varias búsquedas en la zona, pero hasta el momento no ha sido localizado.

Rosalía Cáceres Gómez falta de su casa de Bohonal de Ibor desde el 25 de mayo de 2020. Entonces tenía 74 años. Salió a pasear, como otros muchos días, pero ya no regresó. En su último paseo mantuvo contacto telefónico con un hijo y una prima, pero más tarde dejó de responder a su teléfono móvil.

Alberto Gordón era empresario en Coria y tenía negocios de importación y representación de artistas. Su desaparición fue denunciada por su familia el 4 de mayo de 2017. Casado y con dos hijos, faltó de su hogar meses antes pero en un primer momento se pensó que su desaparición era voluntaria. Meses después, cuando sus parientes y amigos perdieron el contacto con él, fue presentada la denuncia.

Gloria del Socorro Mena Orbes, de 70 años y nacionalidad colombiana, vivía en Castañar de Ibor. Desapareció el 21 de agosto de 2023. Su familia teme que pudieran haberla coaccionado para que regresara a Colombia, lo que provocaría que perdiera el asilo que le fue concedido después de que su marido fuera asesinado en ese país. Su caso aparece en la web de la Asociación de apoyo y difusión de casos de personas desaparecidas.

El paradero de Guzmán Martín, vecino de Guadalupe, se desconoce desde 1984. Desapareció una tarde de marzo tras realizar tareas en una finca de su propiedad y acompañar en coche a un pastor a Alía. Su familia recibió una llamada anónima en la que se indicaba dónde estaba el coche, en cuyo interior apareció una nota que exigía un rescate de 25.000 millones de pesetas.