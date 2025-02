Diego Lorido, de los Salesianos de Badajoz, gana el IV Concurso de Narrativa Escolar Santiago Castelo

Redacción BADAJOZ. Domingo, 23 de febrero 2025, 22:54 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

Un relato que nos enseña que vivir no es una búsqueda constante, sino aprender a detenernos y observar lo que está frente a nosotros ha sido el ganador del IV Concurso de Narrativa Escolar 'Santiago Castelo', organizado por el diario HOY de Extremadura y BBVA y dirigido a estudiantes de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. Diego Lorido Toscano, alumno de tercero de ESO en el colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz, con su relato 'El eco de las pequeñas cosas', ha encandilado al jurado del premio, que destaca la calidad de su prosa, el retrato psicológico que hace de su abuela, hilo conductor del texto, que nos muestra que la vida está en el camino, algo que ya escribió el poeta griego Constantino Cavafis en su poema 'Ítaca', que nos habla sobre la importancia de disfrutar el camino, y no solo añorar el objetivo.

Diego Lorido Toscano cuenta en su relato que «la vida no estaba en lo que buscaba, sino en lo que tenía: en la risa de su abuela mientras tejía, en el sol que calentaba su cara en invierno, en la música que sonaba en su cabeza cuando todo estaba en calma. Vivir no era una meta, era el camino. Vivir, solo vivir». Este trabajo es también uno de los que más fielmente ha seguido las bases de la cuarta edición del concurso, ya que las narraciones presentadas debían estar inspiradas en el poema de José Miguel Santiago Castelo 'Vivir, solo vivir', que el escritor y periodista de Granja de Torrehermosa dedicó a Amalia y Medardo Muñiz.

Primer premio Diego Lorido Toscano por su relato 'El eco de las pequeñas cosas'

Centro Estudia 3º de ESO en el colegio Salesiano Ramón Izquierdo de Badajoz.

Premio 500 euros y un lote de libros.

El jurado, compuesto por Manuel Parra Casimiro, director de zona de BBVA para Extremadura y Huelva; Manuel Pecellín Lancharro, bibliógrafo y escritor, miembro de la Real Academia de Extremadura, Medalla de Oro de Extremadura y colaborador de HOY, y Marisa García Carretero, periodista y responsable de fin de semana de HOY, destaca la calidad media de los trabajos presentados por estudiantes de numerosos institutos de la región, de los que 20 fueron seleccionados como finalistas. Cabe destacar que en la lectura y selección de este premio han participado también representantes del BBVA especialmente vinculados con la literatura.

Paula Velarde Romero, del instituto Sagrado Corazón de Don Benito, consiguió el segundo premio con 'Un poema muy especial'

Una gran parte de los relatos que aspiraban a ganar el IV Concurso de Narrativa Escolar 'Santiago Castelo' estaban protagonizados por los abuelos (entre ellos los galardonados con el primer premio y el tercero), una muestra de los potentes vínculos que los chavales extremeños generan con sus abuelos. También ha llamado la atención del jurado la imaginación con la que estos pequeños creadores han sido capaces de recrear su vida en estos cuentos, ya que han llevado a su terreno con maestría el inspirador poema 'Vivir, solo vivir', de José Miguel Santiago Castelo.

Segundo premio Paula Velarde Romero por su relato 'Un poema muy especial'.

Centro educativo Estudia 4º de ESO en el colegio Sagrado Corazón de Don Benito

Premio 300 euros y un lote de libros.

Segundo premio y la música

Paula Velarde Romero, estudiante de cuarto de ESO en el colegio Sagrado Corazón de Don Benito, consiguió el segundo premio con su relato 'Un poema muy especial', del que el jurado resalta la prosa bien estructurada, que cuenta la historia de Laura, una adolescente sensible y culta, que es capaz de escuchar a un violinista y descubrir la importancia de vivir sin grandes pretensiones. En este relato, Paula Velarde hace un guiño a la música, que además de ayudarnos a expresar nuestras emociones, también es cultura. «Al regresar a su buhardilla, encendió la vela que iluminaba su rinconcito de escritura y escribió en su diario: hoy viví mi vida. La sentí en cada paso, en el aire tan frío, en aquella dulce melodía. Y, por primera vez, no me supo amarga», escribe Paula Velarde en una narración que cuenta cómo un poema y un violinista que tocaba en una pequeña plaza «una melodía, dulce y melancólica, que llenaba el espacio como si se dirigiera directamente a su alma (...) Sentía que esa música no solo contaba su tristeza del pasado, sino también su esperanza del mañana», devolvieron la ilusión a una adolescente que «sentía como si su corazón estuviera lleno de sueños rotos y promesas que el tiempo había dejado atrás».

El amor de los abuelos

'Agüela' es el título del relato con el que Génesis Muñoz Elizondo, estudiante de cuarto curso de ESO en el IES El Brocense de Cáceres, ha conseguido el tercer premio en el IV Concurso de Narrativa Escolar 'Santiago Castelo', organizado por el diario HOY de Extremadura y BBVA. En él muestra la tierna relación entre una joven de 17 años y su abuela y los fuertes lazos de amor que se establecen con alguien que ya no te reconoce a causa de una devastadora enfermedad que le arrebata su memoria. «En el columpio Inmaculada reía como una niña. Ana la empujaba, disfrutando cada momento. El Alzheimer le había robado sus recuerdos, el cáncer le robaría su futuro, pero ahí y en ese instante, en ese parque de Torrejoncillo, la vida florecía como flor silvestre del campo. «Te quiero agüela», susurró Ana. «Y yo a ti», respondió ella, sin saber quién era ella, pero sintiendo el amor cada vez que Ana la empujaba», escribe Génesis Muñoz Elizondo en un tierno relato que es toda una demostración de cariño para los mayores, que tanto se han sacrificado por sus hijos y nietos.

Tercer premio Génesis Muñoz Elizondo por su relato 'Agüela'.

Centro educativo Estudia 4º de ESO en el instituto El Brocense de Cáceres

Premio 200 euros y un lote de libros.

Los alumnos galardonados, sus profesores, familiares y los participantes en el concurso podrán compartir sus triunfos y experiencias en una gala que se celebrará próximamente y que reivindicará la importancia de la educación inclusiva y de desarrollar las competencias lingüísticas y de comunicación, que es uno de los mensajes sociales que pretenden transmitir tanto BBVA como el diario HOY con este concurso de narrativa escolar.

